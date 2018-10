Deutsche bei Unfall mit E-Bike in Tirol schwer verletzt

Thiersee (APA) - Eine 69-jährige Deutsche hat sich am Sonntag bei einem Unfall mit einem E-Bike in Thiersee (Bezirk Kufstein) schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei verlor die Frau aus bisher unbekannter Ursache auf einer abfallenden Forststraße in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Sie wurde mit einem Notarzthubschrauber geborgen und in das Spital nach Kufstein geflogen.