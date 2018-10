Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Montag mit leichterer Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund acht Punkte unter dem Schluss-Stand vom Freitag (3.201,13) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.159,00 und 3.213,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.171,00 Punkten aus.

Nach den Kurseinbrüchen an den internationalen Aktienmärkten in der Vorwoche zeichnet sich zum Wochenbeginn noch keine Erholung ab. Die US-Börsen hatten am Freitag zwar klar im Plus geschlossen, an den asiatischen Märkten ging am Montag nun aber wieder deutlich nach unten. In Europa zeichnet sich ebenfalls eine schwächere Eröffnung ab. Am Datenkalender dürften vor allem US-Veröffentlichungen Beachtung finden. Am Programm stehen der Empire-State-Index für Oktober und Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen im September.

Auf Unternehmensseite legte FACC Geschäftszahlen vor. Die Umsatzerlöse des Luftfahrtzulieferers stiegen im ersten Geschäftshalbjahr 2018/19 (per Ende August) um 4 Prozent von 358,7 auf 373,0 Mio. Euro, der Halbjahresüberschuss nach Steuern ging dagegen um 12 Prozent von 18,6 auf 16,3 Mio. Euro zurück. FACC hatte allerdings bereits in Vorwoche am Montag einzelne Kennzahlen veröffentlicht und dabei mitgeteilt, dass der operative Quartalsgewinn im abgelaufenen Jahresviertel unter den Erwartungen geblieben ist, woraufhin die Titel unter Druck geraten waren. Am Freitag hatten die Aktien zuletzt um 0,99 Prozent höher bei 16,40 Euro notiert.

Der ATX war zum Wochenausklang um 0,09 Prozent schwächer bei 3.201,13 Punkten aus dem Handel gegangen. Eine in der Früh gestartete Erholungsbewegung war nicht nachhaltig. Getrübt wurde die anfänglich gute Stimmung von enttäuschenden Daten aus den USA, hieß es aus dem Handel. So hatte sich der von der Universität Michigan erhobene Index zur Stimmung der US-Verbraucher im Oktober überraschend eingetrübt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

~ Schoeller-Bleckmann +4,80% 90,60 Euro Zumtobel +2,96% 7,83 Euro EVN +2,88% 16,46 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

~ Agrana -4,30% 17,34 Euro Post -3,15% 34,38 Euro AG -2,74% 46,20 Euro ~

