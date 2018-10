Bayern-Wahl - Blume dringt auf schnelle Regierungsbildung

München (APA/AFP/Reuters) - CSU-Generalsekretär Markus Blume dringt nach der nach Bayern-Wahl auf eine schnelle Regierungsbildung. „Kein weiter so, aber trotzdem den Blick nach vorne richten“, sagt er im ARD-Morgenmagazin. „Das Wichtigste ist jetzt, eine stabile Regierung zu bilden.“ Dies müsse in den nächsten vier Wochen gelingen.

Seine Präferenz sei eine bürgerliche Regierung, sagt er mit Blick auf die Freien Wähler. „Unsere Verantwortung ist, dass wir die Erfolgsgeschichte Bayerns fortschrieben.“

Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein (CSU) hat sich trotz des schlechten Abschneidens der Christsozialen bei der Landtagswahl in Bayern gegen personelle Konsequenzen gestellt. Es sei zu oberflächlich, „mit einer schnellen Personaldiskussion zu meinen, damit wäre alles erledigt“, sagte Beckstein am Montag im Südwestrundfunk. Auch CSU-Chef Horst Seehofer solle bleiben - zumal ohnehin nicht klar sei, wer ihm nachfolgen könne.

Die Freien Wähler sind in Bayern klar auf Regierungskurs. „Wir wollen in Bayern mitregieren“, sagte Parteichef Hubert Aiwanger am Montag im Deutschlandfunk. Ihm sei es wichtig, nun „möglichst schnell eine stabile Regierung hinzubekommen“. Dabei wollten die Freien Wähler auch nicht „die Latte hochlegen und uns wie eine Prinzessin gerieren“.

Allerdings stellte Aiwanger auch inhaltliche Forderungen. So verlangte er einen Verzicht auf geplante große Stromtrassen von Norddeutschland nach Bayern und weitere Korrekturen an der Energiepolitik. Auch sei es den Freien Wählern wichtig, „den ländlichen Raum zu stärken“ sowie „Krankenhäuser und Geburtskliniken zu sichern“. Auch auf bundespolitischer Ebene wollten die Freien Wähler Einfluss nehmen, kündigte Aiwanger an. So sei es sein Ziel, „die Doppelverbeitragung von Betriebsrenten“ zu beenden.

In der Migrationspolitik ging Aiwanger erneut auf Distanz zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). „Wir sind Kritiker von Merkels Asylpolitik und wollen, dass die Dinge hier geordnet werden.“ Allerdings forderte er auch einen pragmatischeren Kurs etwa bei gut integrierten Flüchtlingen und wandte sich dagegen, dass „die hier jahrelang ein Arbeitsverbot bekommen“. Stattdessen solle man sich „den einzelnen Menschen ansehen“. Im Bayerischen Rundfunk äußerte Aiwanger zudem die Erwartung, dass die Freien Wähler in einer neuen Landesregierung drei Ministerposten bekommen werden.

Die Chefin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, forderte indes einen Politikwechsel. Die Präferenz von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sei offenbar, „irgendwie so weitermachen wie bisher“, sagte Göring-Eckardt am Montag im ARD-“Morgenmagazin“. Sie glaube, „dass schon das grüne Wahlergebnis gezeigt hat, dass es nicht einfach so weitergeht“. Ihre Partei werde zeigen, „was die Alternativen sind“.

Die Grünen kamen bei der Landtagswahl in Bayern am Sonntag mit 17,5 Prozent der Stimmen auf den zweiten Platz hinter der CSU. Mit einem Plus von 8,9 Punkten konnte die Partei ihr Ergebnis von 2013 mehr als verdoppeln. Söder sprach sich noch am Sonntagabend für ein „bürgerliches Bündnis“ mit den Freien Wählern aus, die mit 11,6 Prozent auf Platz drei folgten.

Der Ministerpräsident will jedoch auch mit den Grünen sprechen. Ihre Partei werde das Gesprächsangebot annehmen, „dann werden wir sehen, was dabei rauskommt“, sagte Göring-Eckardt. Eine Koalition mit der CSU wäre wegen unterschiedlicher Auffassungen in vielen Punkten „wahnsinnig schwierig“, gab die Grünen-Fraktionschefin zu. Sie sei aber „nicht froh“, keine Verantwortung zu übernehmen.

Göring-Eckardt wertete das Wahlergebnis als „riesigen Vertrauensbeweis“ für die Grünen. Diesen „Schwung“ aus Bayern werde die Partei in die Wahl in Hessen in zwei Wochen mitnehmen. Sie hoffe darauf, „ein klares Signal“ setzen zu können.

Der Ministerpräsident von Nordhrein-Westfalen, Armin Laschet (CDU), wertet den Wahlausgang indes als Signal gegen einen Kurs der Union nach rechts. „Das Gerede vom Rechtsruck muss jetzt aufhören“, fordert er im ARD-Morgenmagazin. Die Union könne nur in der Mitte gewinnen. Merkel habe den geringsten Anteil am Abschneiden der CSU. Merkel sei zum Wahlkampfabschluss ja nicht einmal von der CSU geladen gewesen. Stattdessen sei der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gekommen.