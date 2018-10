Börse Tokio schließt mit einem klaren Minus

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt hat am Montag mit einem klaren Minus geschlossen. Der Nikkei-225 Index fiel um 423,36 Punkte oder 1,87 Prozent auf 22.271,30 Zählern. Der Topix Index verlor um 27,01 Punkte oder 1,59 Prozent auf 1.675,44 Einheiten. 221 Kursgewinnern standen 1.835 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 34 Titel.

Auch an Chinas Börsen ging es zum Wochenstart klar bergab. Damit knüpften die Märkte nach einer kurzen Erholung am Freitag an die schwache Vorwoche an. Vor allem steigende US-Anleihenrenditen hatten international für einen Ausverkauf an den Aktienmärkten geführt.

In der neuen Woche verharrt die Aufmerksamkeit der Anleger beim Handelsstreit zwischen den USA und China. Zuletzt meldete sich der chinesische Notenbank-Gouverneur Yi Gang zu Wort und sagte, China habe noch viel geldpolitischen Spielraum, um im Handelsstreit mit den USA auf mögliche wirtschaftliche Turbulenzen zu reagieren, wie etwa die Zinsen oder den Vorgaben zur Kapitalausstattung der Banken.

Unter den Einzelwerten ging es für Softbank um satte 7,27 Prozent bergab. Die Aktien des japanischen Telekomkonzerns und Technologieinvestors litten unter den Sorgen der Anleger um die Verbindungen des Konzerns zu Saudi-Arabien. Das Land steht derzeit wegen dem verschwundenen saudischem Journalisten Jamal Khaschoggi stark unter Druck. Der prominente Regierungskritiker wird seit einem Besuch des saudi-arabischen Konsulats in Istanbul vermisst und soll Medienberichten zufolge dort ermordet worden sein.

An die Spitze des Nikkei-225 kletterten dagegen die Aktien von Inpex mit plus 2,56 Prozent.

~ ISIN XC0009692440 ~ APA064 2018-10-15/09:03