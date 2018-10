Olympia: Bronze für Trampolinspringer Wizani bei Jugendspielen

Buenos Aires (APA) - Für Österreich gehen die „Bronzespiele“ in Argentinien weiter. Trampolinspringer Benny Wizani eroberte am Sonntag bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires Platz drei, es war die bereits neunte Bronzemedaille für das ÖOC-Team. Die zehnte Medaille hatte dank Sandra Lettner in der Kletter-Kombination Gold geglänzt.

„Ich hätte nie gedacht, dass die Favoriten auslassen. Ich habe insgeheim davon geträumt, Bronze zu holen. Als ich dann nach meinem Programm nur Zweiter war, dachte ich, das kannst du vergessen, du wirst bestenfalls Vierter. Jetzt bin ich einfach glücklich“, sagte der 17-jährige Tullnerfelder Wizani. Der Sieg ging an den Chinese Fu Fantao, Silber an den Briten Andrew Stamp.