Europas Leitbörsen im Frühhandel etwas tiefer

Frankfurt am Main (APA) - Die Leitbörsen Europas haben sich am Montag im Frühhandel etwas tiefer gezeigt. Der Euro-Stoxx-50 notierte um 9.35 Uhr mit minus 0,25 Prozent oder 7,94 Punkte bei 3.186,47 Einheiten. In London zeigte sich der FTSE-100 mit minus 0,06 Prozent oder 4,50 Einheiten auf 6.991,41 Punkte.

In Frankfurt fand dagegen bisher wegen einer technischen Panne noch kein Handel statt. Wegen Störungen des elektronischen Handelssystems Xetra verzögere sich der Auftakt, wie die Deutsche Börse mitteilte. Gründe der Panne wurden zunächst nicht genannt. Wann mit einer Aufnahme des Handels zu rechnen ist, war noch nicht bekannt.

Getrübt wurde die Stimmung an den Märkten unter anderem von den schwachen Vorgaben aus Asien. Zudem schwelt die Angst vor einem Brexit ohne Deal weiter unter den Anlegern und auch der italienische Haushaltsplan bereitet nicht mehr Freude. Das Land muss seinen Entwurf nun zur Überprüfung bei der EU-Kommission einreichen. Italien ist hoch verschuldet, will aber noch mehr Schulden machen.

Konjunkturseitig bleibt es heute in Europa ruhig, erst am Nachmittag bringen neue US-Daten zu den Einzelhandelsumsätzen sowie der Empire-State-Stimmungsindex etwas Bewegung. Indessen nimmt die US-Berichtssaison weiter Fahrt auf, wobei die Investoren vor allem auf den Ausblick für das letzte Quartal 2018 und das erste Quartal 2019 achten dürften.

Im Euro-Stoxx-50 waren vor dem Hintergrund steigender Ölpreise Energiewerte gesucht. So zogen Engie um 1,33 Prozent an, Eni erhöhten sich um 0,92 Prozent und Total stiegen um 0,76 Prozent. Die Ölpreise reagieren damit auf den Streit zwischen den USA und Saudi-Arabien um die mutmaßliche Ermordung eines Journalisten.

So hatte US-Präsident Donald Trump Saudi-Arabien mit einer „schweren Bestrafung“ gedroht, wenn der Journalist - der im Exil in den USA lebte - von einem saudischen Kommando in Istanbul getötet worden sein sollte. Die staatliche saudische Nachrichtenagentur Spa berichtete dann am Wochenende unter Berufung auf nicht näher genannte offizielle Quellen, dass jede Handlung gegen das Land „mit einer größeren Handlung“ beantwortet werde.

Auf der Verliererseite des europäischen Leitindex Euro-Stoxx-50 standen dagegen die beiden Luftfahrt-Werte Airbus (minus 0,98 Prozent) und Safran (minus 0,92 Prozent). Auch die Aktien des Luxusgüterherstellers Kering verloren im Frühhandel klare 0,97 Prozent.

