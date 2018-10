Bayern-Wahl - Blume: Gespräche mit allen Parteien außer AfD

München (APA/AFP/dpa/Reuters) - CSU-Generalsekretär Markus Blume hat nach der Landtagswahl in Bayern Gespräche mit mehreren Parteien angekündigt. „Wir wollen eine stabile Regierung für Bayern, und wir haben dazu verschiedene Möglichkeiten und werden auch mit allen demokratischen Parteien außer der AfD sprechen“, sagte Blume am Montag im Sender NTV.

Allerdings gebe es eine klare Präferenz für eine „bürgerliche Koalition“ mit den Freien Wählern, stellte er auch klar. Die CSU war bei der Wahl am Sonntag um mehr als zehn Prozentpunkte auf nur noch 37,2 Prozent abgestürzt und ist daher anders als bisher für eine Regierungsbildung auf einen Koalitionspartner angewiesen. Rechnerisch möglich wären neben einem Bündnis mit den Freien Wählern auch eine Koalition mit den Grünen, die massiv auf 17,5 Prozent zulegen konnten, oder mit der SPD, die nur noch 9,7 Prozent der Stimmen erhielt.

„Wir müssen uns natürlich schon intensiv mit den gesellschaftlichen Veränderungen auseinandersetzen, die es auch in Bayern gibt und die man auch politisch aufnehmen muss“, sagte Blume zu dem Wahlergebnis. Festzustellen sei aber gleichwohl auch, „dass Bayern nach wie vor schwarz ist und dass wir fast alle Stimmkreise gewonnen haben bis auf Würzburg und einige in München“. Dort konnte erstmals die Grünen sechs Direktmandate gewinnen.

CDU-Vize Armin Laschet hat ein Ende der Diskussion um einen Rechtsruck der Unionsparteien gefordert. „Wir müssen jetzt nach dem Ergebnis klipp und klar erkennen, ein Rechtsruck ist falsch. Die Union kann in der Mitte nur gewinnen. Die AfD hat zehn Prozent, das ist wahr. Die werden auch wieder sinken. Aber unser eigentlicher Wettbewerber sind die Grünen jetzt“, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Montag im ARD-“Morgenmagazin“.

„In jeder Stadt über 100.000 Einwohnern liegen die in Bayern vorne. Uns deshalb: Die liberalen Wähler, die christlichen Wähler, um die müssen wir uns kümmern und das Gerede vom Rechtsruck muss jetzt aufhören“, sagte Laschet. In Berlin habe die Große Koalition eine Mehrheit und es komme nun darauf an, den Streit zu beenden.

Bei der Landtagswahl in Bayern seien die falschen Themen gesetzt worden. Laschet kritisierte auch den Umgang mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). „An diesem Wahlergebnis gestern, glaube ich, hat sie nur den geringsten Anteil. Selbst bei der Schlusskundgebung hat man ja lieber Kanzler Kurz eingeladen als die Bundeskanzlerin“, sagte Laschet mit Blick auf Österreichs Regierungschef Sebastian Kurz (ÖVP).

FDP-Chef Christian Lindner wertet den Einzug der FDP ins bayerische Parlament als „Erfolg und Stärkung“ auch für die Bundespartei. Ihm wäre ein Bündnis von CSU und Freien Wählern mit der FDP als Korrektiv lieb gewesen. Spitzenkandidat Martin Hagen sagt, die FDP nehme den Oppositionsauftrag in Bayern an.

Die FDP ist nach den Worten ihres Vorsitzenden Lindner auf einen Bruch der Regierungskoalition vorbereitet. „Wir sind vorbereitet auf das Scheitern der Großen Koalition und all das, was dann kommen könnte“, sagt Lindner in Berlin. Er gehe aber davon aus, dass Union und SPD zusammenbleiben wollten. Lindner rechnet nach eigenen Worten damit, dass CSU-Chef Horst Seehofer im Amt bleibt.

Die bisherige Strategie der Großen Koalition, „mit Geld Zustimmung kaufen zu wollen“, sei nicht erfolgreich gewesen, sagte Lindner mit Blick auf die Sozialpolitik von Union und SPD. Die Menschen erwarteten einen Plan, den die Große Koalition bei Alltagsproblemen wie dem Diesel nicht vorzuweisen habe.

Für seine eigene Partei kündigte Lindner an, die FDP wolle sich das Thema Erderwärmung und Klimaschutz künftig „stärker vornehmen“. Dabei will Lindner nach eigenen Worten eine Position zwischen dem „Klimanationalismus“ und der „Verbotspolitik“ der Grünen und der „Leugnung des Klimawandels“ durch die AfD vertreten. Die FDP wolle beim Klimaschutz eine „globale marktwirtschaftliche Perspektive“ einnehmen, sagte er.

EU-Kommissar Günther Oettinger hofft, dass die Große Koalition stabil bleibt. Das sei aus europäischer Sicht wichtig, sagt der CDU-Politiker. Das „Klein-Klein“ in der Koalition müsse aber aufhören.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) nennt den Wahlausgang einen Warnschuss für die Große Koalition. Diese brauche einen anderen Arbeitsmodus. Er erwarte, dass CDU-Chefin Merkel auf dem Bundesparteitag wieder antreten werde.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus fordert als Konsequenz aus dem Wahlausgang eine schnelle Rückkehr zur Sacharbeit. „Da haben wir und einiges vorgenommen“, sagt der CDU-Politiker. „Die Lehre ist, dass wir ganz schnell liefern müssen.“

Die schwindende Dominanz von Union und SPD wird indes den Commerzbank-Ökonomen zufolge die Devisenmärkte nicht nachhaltig beeindrucken. „Denn eine Regierung unter Beteiligung der Rechts-oder Linkspopulisten ist in Deutschland auf Jahre undenkbar“, schreibt Chefvolkswirt Jörg Krämer in einer Analyse. „Damit wird jede denkbare Berliner Koalition hinter der Währungsunion stehen. Von Deutschland gehen also keine systemischen Risiken für die Währungsunion aus, und nur auf die kommt es für die Devisenmärkte an.“