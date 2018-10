Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas höher

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Montag im Frühhandel etwas höher präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.215,31 Punkten nach 3.201,13 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 14,18 Punkten bzw. 0,44 Prozent.

Das europäische Börsenumfeld zeigte sich hingegen eher verhalten. Nach dem Kursrutsch an den Aktienmärkten in der Vorwoche herrscht noch eine gewisse Zurückhaltung am Markt vor. Zudem gibt es mit dem anhaltenden Handelsstreit zwischen den USA und China, den umstrittenen Budgetplänen der italienischen Regierung und den weiter ergebnislosen Brexit-Verhandlungen eine ganze Reihe an Unsicherheitsfaktoren.

Konjunkturdaten standen am Vormittag keine zur Veröffentlichung an. Am Nachmittag werden in den USA jedoch der Empire-State-Index für Oktober sowie Zahlen zu den Umsätzen im Einzelhandel im September erwartet.

Der ATX wurden vor allem von den Kursgewinnen der Index-Schwergewichte voestalpine (plus 1,20 Prozent auf 36,24 Euro) und OMV (plus 1,20 Prozent auf 48,97 Euro) gestützt. Noch deutlicher legten UNIQA mit plus 1,45 Prozent auf 8,06 Euro und Do&Co mit einem Kurszuwachs von 3,52 Prozent auf 70,50 Euro zu. Schwächer zeigten sich im Frühhandel hingegen Raiffeisen mit einem Minus von 0,74 Prozent auf 24,04 Euro.

Ebenfalls im Minus notierten FACC mit einem Kursabschlag von 0,49 Prozent auf 16,32 Euro. Die Umsatzerlöse des Luftfahrtzulieferers stiegen im ersten Geschäftshalbjahr 2018/19 (per Ende August) um 4 Prozent von 358,7 auf 373,0 Mio. Euro, der Halbjahresüberschuss nach Steuern ging dagegen um 12 Prozent von 18,6 auf 16,3 Mio. Euro zurück. FACC hatte allerdings bereits in Vorwoche am Montag einzelne Kennzahlen veröffentlicht und dabei mitgeteilt, dass der operative Quartalsgewinn im abgelaufenen Jahresviertel unter den Erwartungen geblieben ist, woraufhin die Titel unter Druck geraten waren.

Der ATX Prime notierte bei 1.621,18 Zählern und damit um 0,37 Prozent oder 5,95 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 17 Titel mit höheren Kursen, 18 mit tieferen und zwei unverändert. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 266.332 (Vortag: 609.534) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 7,35 (17,01) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

