Italienische Pressestimmen zur Landtagswahl in Bayern

Rom/München (APA) - „La Repubblica“ (Rom):

„Bayern ist Grün. Die Volksparteien, die traditionellen deutschen Massenparteien brechen zusammen. Die Pleite könnte für die Große Koalition in Bayern nicht schmerzhafter sein. Die Krise der Grünen ist zu Ende. Die Gruppierung, die noch vor kurzer Zeit für tot erklärt worden war, startet von Bayern aufs Neue“.

„Corriere della Sera“ (Mailand):

„Im reichsten deutschen Bundesland ist es zu einem politischen Erdbeben und zum Ende einer Ära gekommen, die 60 Jahre lang gedauert hat. Die CSU, jahrzehntelang die erfolgreichste Volkspartei in Europa, ist zusammengebrochen. (...) Die SPD erlebt einen dramatischen und gefährlichen Niedergang. Sie hat ihre Stimmen in einem Land halbiert, in dem sie nie besonders gut abgeschnitten hat. Die verheerende Frage lautet: Wann wird der Fall der ältesten sozialdemokratischen Partei Europas enden?“

„La Stampa“ (Turin):

„Bayern verliebt sich in die Grünen. In Deutschland hat das Ende der Volksparteien begonnen, wie wir sie seit den vergangenen Jahrzehnten kannten. Doch die Sorge, dass eine neue extremistische Rechte - die Alternative für Deutschland - sich auf präpotente Weise durchsetzen könnte, hat sich nicht konkretisiert. Die Deutschen werden jetzt ihre politische Kultur ändern müssen, um Probleme wie Migration, Sicherheit und europäische Solidarität in Angriff zu nehmen, die die extreme Rechte auf destruktive Weise vorangetrieben hat“.

„Il Messaggero“ (Rom):

„Bayern wechselt Haut, Merkel zittert, die Sozialdemokraten werden gedemütigt. Die Bayern-Wahlen sind wie erwartet zu einem politischen Erdbeben geworden. Merkels Prestigeverlust ist offenkundig. Das Zeugnis, das die Wähler der Regierung erstellen, ist nicht gut. Für die Bundeskanzlerin könnte dies nur der Beginn eines langen Kreuzwegs sein, denn weitere Wahlen stehen an“.