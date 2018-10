Brexit - Nordirische DUP erwartet chaotischen EU-Austritt

Belfast/Luxemburg (APA/Reuters/dpa) - Die nordirische Partei DUP geht nach der Unterbrechung der Brexit-Verhandlungen von einem Austritt Großbritanniens aus der EU ohne Vertrag aus. In Anbetracht des Verhaltens der EU gegenüber Premierministerin Theresa May sei für die DUP zwischen London und Brüssel kein „Deal“ vorstellbar, der im britischen Parlament eine Mehrheit bekommen würde, sagte ein Parteisprecher am Montag in Belfast.

„Deshalb ist es vielleicht unvermeidlich, dass wir am Ende ein ‚No Deal‘-Szenario haben“, sagte der Sprecher der Partei, die Mays konservative Minderheitsregierung im Unterhaus stützt.

Zuversichtlicher äußerte sich indes der britische Außenminister Jeremy Hunt. Mit gutem Willen ist ein Deal immer noch möglich, sagte er am Montag beim Eintreffen zum EU-Außenministerrat in Luxemburg. „Jeder im Vereinigten Königreich sollte darauf vertrauen, dass diese Premierministerin, Theresa May, niemals einen Deal unterzeichnen wird, der nicht kompatibel ist mit dem Buchstaben und Geist des Referendumsergebnisses“, unterstrich Hunt. Er sei „fest davon überzeugt“, dass es möglich sei, auf dieser Grundlage eine Vereinbarung zu finden, „die für die Europäische Union und unsere Partner und Freunde in Europa funktioniert“.

Der deutsche EU-Abgeordnete Elmar Brok plädierte ebenfalls für Gelassenheit. „Wir dürfen jetzt bei diesem Poker nicht die Nerven verlieren“, sagte Brok am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig schlug er vor, weiter mit Großbritannien über ein Austrittsabkommen zu verhandeln, selbst wenn nach dem EU-Gipfel diese Woche keine entscheidenden Fortschritte erzielt sind. Der Brexit-Koordinator der Europäischen Volkspartei (EVP) sagte, die britische Premierministerin Theresa May werde nun wohl wieder auf „Einzelbeatmung“ setzen und versuchen, die EU-Staats- und Regierungschefs in getrennten Gesprächen von ihrer Position zu überzeugen. Bisher habe dies aber nie verfangen.

Am Sonntag war eine Einigung zwischen der EU und dem Königreich auf einen Ausstiegsvertrag am Streit über die Vermeidung von Kontrollen an der Grenze zwischen Irland und Nordirland gescheitert. Großbritannien will die EU in weniger als sechs Monaten verlassen.