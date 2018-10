Cannabisgeruch verriet Drogenlenker bei Verkehrskontrolle in Oberwart

Oberwart (APA) - Der starke Cannabisgeruch aus dem Inneren seines Wagens ist einem 22-jährigen Pkw-Lenker am Sonntagabend zum Verhängnis geworden. Der Mann aus dem Bezirk Fürstenfeld war in Oberwart in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten. Als die Beamten den Geruch bemerkten, durchsuchten sie den Wagen und fanden in einem Rucksack 40 Gramm Cannabisblüten, teilte die Polizei am Montag mit.

Eine Untersuchung durch den Polizeiarzt bestätigte außerdem den Verdacht, dass der 22-Jährige unter Drogeneinfluss gefahren war. Der Steirer musste seinen Führerschein abgeben, Anzeigen folgen.