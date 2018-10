Brexit - Karas: Tragisch - Regner: London verantwortungslos

Brüssel/Wien (APA) - Scharfe Kritik am Verhalten der britischen Regierung beim Brexit hat es Montag von den Delegationsleitern der ÖVP und der SPÖ im Europaparlament, Othmar Karas und Evelyn Regner gegeben. Karas sagte, der Brexit sei ein „tragisches Beispiel, wie man mit Lügen Abstimmungen gewinnen kann, aber kein einziges Problem der Bevölkerung löst und ein ganzes Land ins Chaos stürzt“.

Regner kritisierte, dass die Hardliner ihrer eigenen Partei und der Koalitionspartner die britische Premierministerin Theresa May weiter vor sich her treiben. Wenn May „nicht endlich für Ordnung in den eigenen Reihen sorgt, bleibt das No-Deal-Szenario eine realistische Variante“. Es gehe nicht darum, die Briten zu bestrafen, sondern um einen geordneten und planbaren Prozess für beide Seiten. Der Stillstand in den Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien sei „gefährlich“.

Karas zeigte sich „sehr besorgt, dass anders als angekündigt am gestrigen Sonntag keine grundsätzliche Einigung auf ein Brexit-Abkommen gelang“. Der Ball liege nun bei den Briten. Die Staats- und Regierungschefs müssten beim EU-Gipfel diese Woche die offenen Fragen klären und die Tür für eine Lösung finden. Wenn das nicht geschehe, werde ein harter Brexit immer wahrscheinlicher. Karas unterstrich auch, dass das EU-Parlament „dem Brexit-Abkommen nicht unter allen Bedingungen zustimmen“ werde. Es müsse eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland vermieden werden, um den Frieden in Irland nicht zu gefährden, und Großbritannien dürfe nach dem Brexit nicht die gleichen Vorteile wie EU-Staaten haben.

Der grüne Delegationsleiter im EU-Parlament Michel Reimon bezeichnete die Situation vor allem auf britischer Seite als „total verfahren“. Er erwarte sich keinen Durchbruch vor dem Brexit-EU-Gipfel im November. May stehe unter hohem Druck und werde nicht so schnell einlenken können. Ebenso wie Karas und Regner forderte er eine klare Lösung bei der Grenzfrage Irland/Nordirland.

Nach der Nicht-Einigung Sonntagabend zwischen dem nach Brüssel gereisten britischen Brexit-Minister Dominique Raab und EU-Chefverhandler Michel Barnier werden am heutigen Montag Österreichs EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) und Barnier in einem Telefongespräch über die weitere Vorgehensweise beraten.

Die „Financial Times“ berichtete auf ihrer Titelseite, dass die Brexit-Verhandlungen „auf Messers Schneide“ stünden. Gleichzeitig wurde aus EU-Kreisen zitiert, dass man „ruhig bleiben und weiterarbeiten“ solle.

