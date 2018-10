Brexit - Deutscher Außenminister: „Zeit drängt arg“

Luxemburg (APA) - Deutschlands Außenminister Heiko Maas hat dringt auf eine Einigung in den Brexit-Verhandlungen. „Die Zeit drängt jetzt arg“, sagte Maas am Montag beim Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. „Wir sind auf alle Fälle vorbereitet“, so Maas. Trotzdem glaube er noch an ein Abkommen zwischen Großbritannien und der EU-Kommission.

„Auch in London weiß man, dass es ein großes Interesse Großbritanniens gibt, ein verhandeltes Abkommen zu haben“, sagte Maas. Er hoffe, dass „am Schluss die Vernunft die Oberhand hat“. Anderenfalls gäbe es viele Unsicherheiten für Menschen und Unternehmen.