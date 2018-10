Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis fester

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat am Montagvormittag zugelegt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London um 0,88 Prozent höher bei 81,14 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Freitag stand er zuletzt bei 80,43 Dollar.

Nach den Verlusten der Vorwoche geht es am Ölmarkt wieder nach oben. „Hinter dem jüngsten Preisanstieg stehend Spannungen zwischen den USA und Saudi-Arabien wegen des bislang ungeklärten Verschwindens eines regimekritischen Journalisten vor knapp zwei Wochen im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul“, erläutern die Analysten der Commerzbank. Am Wochenende habe US-Präsident Trump Saudi-Arabien mit schweren Konsequenzen gedroht, solle das Land dafür verantwortlich sein.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Freitag auf 79,36 Dollar pro Barrel gefallen. Am Donnerstag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 80,14 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich fester. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.228,32 Dollar (nach 1.219,23 Dollar am Freitag) gehandelt. „Hierbei spielt wohl auch das vorübergehende Aussetzen der Brexit-Verhandlungen eine Rolle“, kommentieren die Commerzbank-Analysten.