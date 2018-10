Leitbörsen in Fernost schließen in der Verlustzone

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben den Handel am Montag in der Verlustzone beendet. Der Nikkei-225 Index in Tokio fiel klare um 423,36 Zähler oder 1,87 Prozent auf 22.271,30 Punkte.

Auch in China standen die Märkte unter Druck. Der Hang Seng Index in Hongkong verlor um 356,43 Zähler (minus 1,38 Prozent) auf 25.445,06 Einheiten. Der Shanghai Composite büßte 38,81 Punkte oder 1,49 Prozent auf 2.568,10 Punkte ein und rutschte damit auf den tiefsten Stand seit November 2014 ab.

Damit knüpften die Märkte nach einer kurzen Erholung am Freitag an die schwache Vorwoche an. Vor allem steigende US-Anleihenrenditen hatten international für einen Ausverkauf an den Aktienmärkten geführt. Zum Start der neuen Woche bleiben der drohende Brexit ohne eine Einigung sowie die Haushaltspläne Italiens die stärksten Belastungsfaktoren.

Daneben bleibt der Handelskrieg zwischen den USA und China ein wichtiges Thema. Hier rückten vor allem die Aussagen hochrangiger Chinesen in den Blickpunkt. Chinas Botschafter in den USA erklärte, sein Land wünsche keinen Handelskrieg, werde aber auf entsprechende Maßnahmen der Vereinigten Staaten reagieren.

Rückendeckung erhielt er dabei von dem chinesischen Notenbank-Gouverneur Yi Gang. Dieser sagte, China habe noch viel geldpolitischen Spielraum, um im Handelsstreit mit den USA auf mögliche wirtschaftliche Turbulenzen zu reagieren, wie etwa die Zinsen oder den Vorgaben zur Kapitalausstattung der Banken.

In Tokio rutschten Softbank um satte 7,27 Prozent und damit ans Ende des Nikkei-225 ab. Die Aktien des japanischen Telekomkonzerns und Technologieinvestors litten unter den Sorgen der Anleger um die Verbindungen des Konzerns zu Saudi-Arabien. Das Land steht derzeit wegen dem verschwundenen saudischem Journalisten Jamal Khaschoggi stark unter Druck. Der prominente Regierungskritiker wird seit einem Besuch des saudi-arabischen Konsulats in Istanbul vermisst und soll Medienberichten zufolge dort ermordet worden sein.

An der Börse in Hongkong waren Bankwerte auf der Verliererseite zu sehen. China Construction Bank verloren 2,25 Prozent und Industrial & Commercial Bank of China gaben 2,09 Prozent ab. Auch bei den Aktien der HSBC ging es um klare 1,97 Prozent nach unten.

Die Märkte in Indien und Australien notierten ebenfalls im roten Bereich. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 34.676,02 Zählern mit minus 57,56 Punkten oder 0,17 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney verlor 58,6 Zähler oder 0,98 Prozent auf 5.948,00 Einheiten.