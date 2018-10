Welt-Anästhesie-Tag 2018 ist auch Tag der Laienreanimation

Wien (APA) - Es geht um zwei Kernthemen des Fachgebietes Anästhesiologie: Der Welt-Anästhesie-Tag morgen, Dienstag, (16. Oktober) steht im Zeichen der Gewährleistung optimaler Patientensicherheit im Rahmen der Anästhesie sowie der Rettung von Menschenleben durch Laien-Reanimation im Falle eines plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstandes. Er ist international auch der erste „World Restart a Heart Day“.

„Jeder Mensch kann ein Leben retten!“, lautet das Motto des „World Restart a Heart Day“. Allein in Europa und den USA sterben jährlich rund 700.000 Menschen, weil sie bei einem akuten Herz-Kreislaufstillstand nicht rechtzeitig wiederbelebt werden. „Wir wissen, dass in diesen Fällen jede Sekunde zählt“, wurde der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI), Rudolf Likar, in einer Aussendung zitiert. „Wenn eine Laienreanimation rechtzeitig gestartet und damit die Zeit bis zur professionellen Reanimation überbrückt wird, kann etwa die Hälfte der von einem Herz-Kreislauf-Stillstand Betroffenen ein gutes Überleben ermöglicht werden. Wird auf das Eintreffen des professionellen Rettungsdienstes gewartet, sinkt dieser Prozentsatz auf unter zehn Prozent.“

Da das Gehirn schon nach drei bis fünf Minuten ohne funktionierende Sauerstoffversorgung beginnt eine schwerwiegende Schädigung zu erleiden, ist ein frühzeitiger Reanimationsbeginn durch Laien und Ersthelfer entscheidend für das Überleben, sagte KIaus Markstaller, Vorstand der Universitätsklinik für Anästhesie, Allgemeine Intensivmedizin und Schmerztherapie in Wien (MedUni/AKH). „Der Start der Wiederbelebungsmaßnahmen bereits durch am Ort des akut lebensbedrohlichen Zwischenfalls anwesenden Laien noch vor dem Eintreffen der Rettung verdreifacht die Überlebensrate“.

„Zugewartet wird zumeist aus Unsicherheit und Unwissen. Kampagnen zur Bewusstseinsbildung und zum Training in Laienreanimation möglichst breiter Bevölkerungsschichten haben nachweislich Erfolge gebracht“, betonte Markstaller. So zeigte sich nach Kampagnen im Rahmen der „KIDS SAVE LIVES“-Aktion in Deutschland unter Schülern zwischen acht und zwölf Jahren, dass beispielsweise in Deutschland der Anteil der Laienreanimation von unter 20 Prozent auf 42 Prozent (2017) gesteigert werden konnte.

Die Empfehlungen für die Laienreanimation haben sich gerade in den vergangenen Jahren so verändert, dass die Anwendung vereinfacht wurde. So wird weniger Wert auf die Beatmung als auf die schnelle und richtige Herzmassage, also Kompression des Brustkorbes (Thoraxkompression), gelegt. Da bei einem akuten Kreislaufstillstand das Blut zunächst ja noch eine ausreiche Sauerstoffsättigung aufweist, ist die Wiederherstellung der Zirkulation des Blutes das primäre Ziel. Damit muss nicht sofort mit der Mund-zu-Mund-Beatmung begonnen werden, vor der Laien oft zurückschreckten.

Service:

Jeder Mensch kann ein Leben retten: Richtiges Vorgehen mit dem „P-R-D“-Konzept bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand

1. Prüfen

- Vergewissern Sie sich, dass Sie sich ohne Gefahren nähern können.

- Überprüfen Sie, ob die kollabierte Person antwortet.

- Neigen Sie den Kopf nach hinten, heben Sie das Kinn und kontrollieren Sie die Atmung.

- Wenn die Person nicht, oder nicht normal atmet, ist eine Herzdruckmassage erforderlich.

2. Rufen

- Rufen Sie 144 an und folgen Sie den Anweisungen.

- Wenn jemand anwesend ist, der helfen kann, bitten Sie ihn 144 anzurufen und wenn möglich einen Defibrillator zu holen.

- Die Herzdruckmassage ist das Wichtigste für das Überleben. Unterbrechen oder verzögern Sie sie deshalb nicht.

3. Drücken

- Legen Sie beide Hände auf die Mitte des Brustkorbes.

- Drücken Sie 100-120 mal/min fünf bis maximal sechs Zentimeter tief zum Rhythmus von „Stayin‘ Alive“.

- Falls Sie geschult sind, geben Sie immer zwei Atemspenden nach 30 Kompressionen, andernfalls drücken Sie kontinuierlich weiter auf die Brust.

- Drücken Sie fest und schnell. Keine Sorge, Sie können keinen Schaden anrichten.

- Wenn ein Defibrillator verfügbar ist, schalten Sie diesen sofort ein und folgen Sie den Anweisungen.

- Wenn die Rettungskräfte eintreffen, drücken Sie solange weiter bis Sie aufgefordert werden aufzuhören.

Die Verfügbarkeit von Defibrillatoren in der Öffentlichkeit (https://www.puls.at) hat ebenfalls deutliche Verbesserungen gebracht. In Wien sind sie mittlerweile auf breiter Basis installiert. Ein Teil dieser Initiative ist, dass die Streifenwagen der Polizei Defis an Bord haben und die Beamten ausgebildet worden sind. Die Polizei ist im Ernstfall häufig schneller am Ort des Geschehens als der Rettungsdienst.

Viel weniger von der Öffentlichkeit beachtet sind alle technischen Voraussetzungen, welche eine optimale Versorgung und größte Patientensicherheit in der Anästhesie in Krankenhäusern garantieren sollen. Damit beschäftigen sich die „Internationalen Standards für sichere Anästhesie“, welche die WHO und die Anästhesiologen-Weltföderation (WFSA) in diesem Jahr herausgegeben haben. Alle diese Vorkehrungen sollen im Rahmen der „The Right Stuff“-Kampagne der Weltföderation der Anästhesiologie-Gesellschaften weltweit gewährleistet werden.