Bayern-Wahl - Seehofer will Koalitionsverhandlungen noch diese Woche

München (APA/dpa/AFP/Reuters) - Nach dem Verlust ihrer absoluten Mehrheit im bayerischen Landtag drücken die deutschen Christsozialen bei der Koalitionsbildung aufs Tempo. An diesem Mittwoch soll es Sondierungsgespräche mit den anderen Parteien geben, und die Koalitionsverhandlungen selbst sollen noch in dieser Woche beginnen. Das kündigte CSU-Chef Horst Seehofer nach Teilnehmerangaben am Montag in einer CSU-Vorstandssitzung.

Seehofer und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatten schon vor der Vorstandssitzung in München gesagt, sie bevorzugten ein Bündnis mit den Freien Wählern.

Nach dem Absturz der CSU bei der Landtagswahl in Bayern sieht sich Ministerpräsident Markus Söder in der zentralen Rolle. „Es wird meine Aufgabe sein, die Stabilität, die wir den Wählern versprochen haben, auch persönlich zu garantieren“, sagte Söder. Er strebe eine Koalition mit den Freien Wählern an, werde aber mit allen im Landtag vertretenen Parteien außer der AfD sprechen. „Es wird meine Aufgabe sein, das zusammenzuführen.“ Unmittelbar nach der CSU-Wahlpleite am Sonntag hat der CSU-Vorstand Ministerpräsident Söder am Montag offiziell erneut für das Amt als Regierungschef des süddeutschen Bundeslandes nominiert. Die Abstimmung sei einstimmig per Handzeichen verlaufen, verlautete am Rande der Sitzung aus Teilnehmerkreisen.

Zuvor hatte Söder viel Applaus im Vorstand bekommen, als er seinen Willen bekräftigte, weitermachen zu wollen. Söder machte auch zwei Personalvorschläge, die nach Teilnehmerangaben ebenfalls mit viel Applaus bedacht wurden: Die bisherige Verkehrsministerin Ilse Aigner soll neue Landtagspräsidentin werden. Fraktionschef soll Thomas Kreuzer bleiben. Formal abgestimmt wurde darüber allerdings zunächst nicht.

Die bisher allein regierende CSU war am Sonntag in Bayern um mehr als zehn Punkte auf nur noch 37,2 Prozent abgestürzt. Die ebenfalls konservativen Freien Wähler erreichten 11,6 Prozent. Die Freien Wähler hatten sich vor rund 20 Jahren als Partei konstituiert und waren 2008 erstmals ins Landesparlament eingezogen.

Seehofer will die Große Koalition in Berlin stabilisieren. Es müssten einige Probleme gelöst werden, sagte Seehofer. Es gehe darum, dass die „Große Koalition stabil bleibt“. Seine Partei werde sich zudem dafür einsetzen, dass die CDU bei der bevorstehenden Landtagswahl in Hessen ein starkes Ergebnis erreiche.

Söder zeigte sich unterdessen besorgt über den Zustand der SPD. „Mir macht das Sorge, den Weg, den die SPD geht.“ Auch in Zukunft brauche es Volksparteien in Deutschland. Mit 9,7 Prozent hatte die SPD am Sonntag ihr bisher schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Deutschland geholt.

SPD-Chefin Andrea Nahles kritisiert abermals das schlechte Erscheinungsbild der Großen Koalition. Dieses habe dazu beigetragen, dass für die SPD wichtige Themen nicht durchgedrungen seien. Die SPD müsse jetzt nach vorn schauen und darüber sprechen, was sie besser machen müsse. Die Partei müsse sich jetzt auf ihre eigenen Möglichkeiten konzentrieren. „Als SPD stehen wir zusammen, auch nach einer solchen Niederlage.“

Der Vorsitzende der rechtspopulistischen AfD in Deutschland, Jörg Meuthen, wertet das Ergebnis seiner Partei bei der Landtagswahl in Bayern als Erfolg. „Wir betrachten das als einen Sieg“, sagte er am Montag in Berlin. Dass die AfD bei den Wahlen in dem süddeutschen Bundesland nicht besser abgeschnitten hat, erklärte Meuthen mit der „harten bürgerlichen Konkurrenz“ durch die Freien Wähler, deren Wahlprogramm dem der AfD ähnlich sei. „Das hat einen noch größeren Erfolg verhindert.“

Mit 10,2 Prozent hatte die AfD den Sprung in den bayerischen Landtag klar geschafft, blieb aber hinter ihrem Ergebnis bei der Bundestagswahl im vorigen Jahr zurück. Nach der Wahl in Bayern ist die AfD nun in 15 von 16 deutschen Landtagen vertreten.

Zur bundespolitischen Bedeutung der Bayern-Wahl sagte Meuthen: „Das ist eine Art Zeitenwende.“ Die drei Volksparteien CDU, CSU und SPD befänden sich nun „im freien Fall“.

Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen sieht im Wahlergebnis der AfD bei der Landtagswahl in Bayern ein Vorzeichen für die Europawahl im Mai kommenden Jahres. Das Abschneiden der AfD sowie des rechten Vlaams Belang bei den Kommunalwahlen im flämischen Teil Belgiens bestätige, dass sich künftig die Machtverhältnisse im EU-Parlament verschieben werden, schrieb die Chefin der Nationalen Sammlungsbewegung (Rassemblement National/früher Front National) am Montag auf Twitter. „Wieder ein bezeichnender Sonntag in Europa“, meinte sie.

