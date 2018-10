Bande bestahl allein stehende steirische Pensionisten

Gralla (APA) - Eine fünfköpfige rumänische Bande hat von Juni bis Oktober in der Süd-, Ost- und Weststeiermark vorzugsweise allein stehende Pensionisten in deren Häusern angebettelt bzw. bestohlen. Am Wochenende holte eine aufmerksame Nachbarin die Polizei, das Quintett wurden laut Exekutive nach kurzer Flucht festgenommen.

Die zwei Frauen und drei Männer im Alter von 31, 37, 30, 54 und 43 Jahren aus Rumänien waren monatelang immer nach der gleichen Methode vorgegangen, wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte. Sie versuchten bei Pensionisten Geld und Wasser zu erbetteln. So verschafften sie sich Zutritt zu den Wohnräumen. Dann lenkten sie die Opfer ab und suchten in der Zwischenzeit nach Bargeld. Wenn Betroffene den Tatverdächtigen Geld gegeben hatten, wurden sie immer wieder von der Bande aufgesucht.

Am 2. Juni 2018 waren die zwei Frauen schnurstracks in die Wohnung eines 92-Jährigen in Gralla (Bezirk Leibnitz) gegangen. Als der betagte Mann ihnen folgen wollte, hielt ihn eine der Rumäninnen fest. Die zweite Frau durchsuchte ihn nach einer Geldbörse. Sie entwendeten einen hohen Bargeldbetrag. Davongefahren sind sie in einem Fahrzeug, das auf sie gewartet hatte. Ein gleiches Vorgehen legte das Quintett am 15. August in St. Margarethen an der Raab (Bezirk Weiz) an den Tag. Bei dem Versuch, sich Zutritt zu einem Wohnhaus zu verschaffen, wurden sie jedoch von Nachbarn vertrieben.

Am Samstag läuteten die Täterinnen erneut bei dem 92-Jährigen. Dabei wurden sie jedoch von einer Nachbarin beobachtet, die eine der Frauen wieder erkannte. Die Täterinnen wurden von Anrainern vertrieben und stiegen eilig in ein Fahrzeug, indem sich die drei Männer befanden. Die Nachbarn verständigten die Polizei, das Auto wurde noch in der Nähe des Tatortes angehalten, die Insassen vorläufig festgenommen. Die 31-Jährige, die den alten Mann damals die Geldbörse gestohlen hatte, wurde in die Justizanstalt Graz eingeliefert. Die restlichen vier wurden wegen gewerbsmäßigen Diebstahls angezeigt.