Ergo verkauft russische Lebensversicherungs-Tochter

Düsseldorf (APA/Reuters) - Deutschlands zweitgrößter Versicherer Ergo setzt seinen Schrumpfkurs im Ausland fort. Die Münchner-Rück-Tochter verkauft ihre russische Lebensversicherungs-Tochter Ergo Life Russia an den einheimischen Versicherer Rosgosstrakh, wie beide Unternehmen am Montag mitteilten. Mit einem Prämienvolumen von 42,3 Mio. Euro und rund vier Mio. Euro Gewinn ist Ergo Life Russia relativ klein.

Rosgosstrakh will die Neuerwerbung aber als Plattform für den Wiedereinstieg in das Lebensversicherungs-Geschäft nutzen und Policen unter anderem über die Filialen der Bank Otkritie verkaufen, mit der der Versicherer verbündet ist. In der Sachversicherung gehört das Traditionsunternehmen zu den führenden Versicherern in Russland. Geführt wird Rosgosstrakh von dem ehemaligen Allianz-Manager Nikolaus Frei.

