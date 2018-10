Toto: Drei Spieler knackten Dreifach-Jackpot im Dreizehner

Wien (APA) - Der Toto-Dreifachjackpot ist von drei Spielteilnehmer geknackt worden, die für ihren Dreizehner jeweils rund 51.300 Euro erhalten. Die Scheine wurden in Wien, Niederösterreich und (mit System) sowie der Steiermark (Normalschein) aufgegeben. In der Torwette geht der Jackpot im ersten Rang in eine weitere Runde. Annahmeschluss für die Runde 42A ist am (heutigen) Montag um 18.50 Uhr.

Gewinnermittlung der Toto-Runde 41 (ohne Gewähr):

~

3 Dreizehner zu je 51.294,90 Euro

151 Zwölfer zu je 135,80 1.305 Elfer zu je 3,40 5.614 Zehner zu je 0,80

412 5er Bonus zu je 5,00

Torwette 1. Rang: Jackpot mit 32.053,92 Torwette 2. Rang: 1 zu 1.411,10 Torwette 3. Rang: 30 zu je 31,80 Hattrick: Jackpot mit 109.36,76 ~