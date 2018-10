Bayern-Wahl - CSU-Vorstand einstimmig für Söder als Ministerpräsident

München (APA/AFP) - Der CSU-Vorstand hat Ministerpräsident Markus Söder trotz der erheblichen Verluste bei der Landtagswahl einstimmig für das Ministerpräsidentenamt auch in der neuen Legislaturperiode nominiert. Außerdem sprach sich die CSU-Spitze dafür aus, dass die bisherige stellvertretende Ministerpräsidentin Ilse Aigner neue Landtagspräsidentin werden soll, wie es am Montag aus Teilnehmerkreisen hieß.

Als dritte Personalie sprach sich der Parteivorstand für einen Verbleib von Thomas Kreuzer im Amt des Landtagsfraktionschefs aus.

Die CSU hatte bei der Landtagswahl am Sonntag nur noch 37,2 Prozent der Stimmen geholt und damit mehr als zehn Prozentpunkte gegenüber der Landtagswahl 2013 verloren. Söder will nun rasch eine Landesregierung mit den Freien Wählern bilden.

Die Spitze der CSU-Landesgruppe im Bundestag warnte indes nach dem Wahldebakel ihrer Partei bei der Bayern-Wahl vor „personellen Schnellschüssen“. Die Frage nach der politischen Zukunft von CSU-Chef Horst Seehofer „werden wir in aller Ruhe klären müssen“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Stefan Müller der Tageszeitung „Welt“ am Montag. Zu einer sauberen Analyse gehörten personelle wie inhaltliche Fragen.

Müller fügte hinzu, jetzt stehe erst einmal die Regierungsbildung in Bayern im Vordergrund, dafür sei vier Wochen Zeit. „Die Analyse können wir danach noch fortführen“, sagte er weiter.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) hat die CSU nach ihrem schlechten Wahlergebnis in Bayern aufgefordert, in Stil und Inhalt zu „vernünftiger Arbeit“ zurückzukehren. Maas sagte am Montag am Rande eines Treffens der EU-Außenminister in Luxemburg, in erster Linie müsse die CSU nun Konsequenzen ziehen.

Die Partei habe feststellen müssen, „dass ihre Strategie der Konfrontation und der Übernahme von AfD-Positionen ein einziger Rohrkrepierer gewesen ist mit Auswirkungen in Bayern, aber auch in Berlin“, fügte der SPD-Politiker hinzu. „Deshalb hoffe ich, dass jetzt alle, sowohl im Stil als auch im Inhalt zu vernünftiger Arbeit zurückkehren. Dann hat die Große Koalition auch in Berlin eine Perspektive.“

Auch die SPD werde sich über das Ergebnis Gedanken machen, sagte Maas. „Aber dass bei diesen Wahlen der Zustand der Großen Koalition in den letzten Wochen und Monaten eine Rolle gespielt hat, ist vollkommen klar.“ Deshalb müsse die Bundesregierung nun liefern.

„Dazu muss jeder seinen Beitrag leisten“, fügte Maas an die Unionsparteien gerichtet hinzu. Die SPD habe ihren Beitrag in den vergangenen Wochen und Monaten „wirklich zur Genüge“ geleistet.