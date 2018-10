Europas Leitbörsen zu Mittag leicht im Plus

Frankfurt am Main (APA) - Trotz zahlreicher Belastungsfaktoren hat sich die Stimmung an den Leitbörsen in Europa am Montag im Mittagshandel etwas aufgehellt. Der Euro-Stoxx-50 gewann gegen 12.00 Uhr 5,41 Einheiten oder 0,17 Prozent auf 3.199,82 Punkte. Der FT-SE-100 der Börse London erhöhte sich um minimale 3,52 Zähler oder 0,05 Prozent und steht nun bei 6.999,43 Stellen.

Der DAX in Frankfurt notierte mit 11.556,66 Punkten und plus 32,85 Einheiten oder 0,29 Prozent. Wegen Störungen des elektronischen Handelssystems Xetra hatte sich der Auftakt in Frankfurt heute um eine Stunde verzögert.

Getrübt wurde die Stimmung in der Früh zum einen durch die anhaltende Angst vor einem Brexit ohne Deal. Bei dem Sondertreffen am Sonntagabend zwischen dem britischen Brexitminister Dominique Raab und EU-Chefverhandler Michel Barnier gab es keine Einigung. Ein für Montag angesetztes Treffen auf EU-Expertenebene zu den Brexit-Verhandlungen wurde abgesagt, hieß es in EU-Ratskreisen. Bis Mittwoch herrscht damit Stillstand. Am Mittwochabend beginnt dann der EU-Brexit-Gipfel, bei dem eigentlich geplant war, einen Deal zumindest vorliegen zu haben, wenn nicht zu beschließen.

Daneben lasteten die umstrittenen Haushaltspläne der Italiener auf den Kursen. Das Land muss seinen Entwurf nun zur Überprüfung bei der EU-Kommission einreichen. Italien ist hoch verschuldet, will aber noch mehr Schulden machen. Schließlich schwelt im Hintergrund der Handelsstreit zwischen China und den USA weiter und hatte am Montag für Abschläge an Asiens Börsen gesorgt.

Konjunkturseitig bleibt es vorerst ruhig, erst am Nachmittag könnten neue US-Daten zu den Einzelhandelsumsätzen sowie der Empire-State-Stimmungsindex etwas Bewegung bringen. Indessen nimmt die US-Berichtssaison weiter Fahrt auf, wobei die Investoren vor allem auf den Ausblick für das letzte Quartal 2018 und das erste Quartal 2019 achten dürften.

Auch unternehmensseitig bleiben wesentliche Nachrichten Mangelware. Die beiden Luxusgüter-Konzerne Kering (minus 2,58 Prozent) und LVMH (minus 1,37 Prozent) waren weit unten auf der europäischen Kursliste zu sehen. An die Spitze des Euro-Stoxx-50 kletterten dagegen Bayer-Aktien mit plus 2,88 Prozent.

Vor dem Hintergrund steigender Ölpreise waren zudem Energiewerte gesucht. So zogen Engie um 0,94 Prozent an, Eni erhöhten sich um 0,74 Prozent und Total stiegen um 1,00 Prozent. Die Ölpreise reagieren damit auf den Streit zwischen den USA und Saudi-Arabien um die mutmaßliche Ermordung eines Journalisten.

So hatte US-Präsident Donald Trump Saudi-Arabien mit einer „schweren Bestrafung“ gedroht, wenn der Journalist - der im Exil in den USA lebte - von einem saudischen Kommando in Istanbul getötet worden sein sollte. Die staatliche saudische Nachrichtenagentur Spa berichtete dann am Wochenende unter Berufung auf nicht näher genannte offizielle Quellen, dass jede Handlung gegen das Land „mit einer größeren Handlung“ beantwortet werde.

Lufthansa-Aktien litten dagegen unter den steigenden Ölpreisen und rutschten am Montag mit 18,145 Euro im Verlauf auf den tiefsten Stand seit August 2017 ab. Auf Jahressicht stehen die Aktien damit rund 40 Prozent im Minus. Zuletzt notierten sie am Ende des DAX um 3,52 Prozent schwächer bei 18,52 Euro.

