CDU-Politiker sicher über Wiederwahl Merkels als Parteichefin

Berlin/München (APA/Reuters/AFP) - Mehrere CDU-Spitzenpolitiker haben sich hinter eine neuerliche Kandidatur von Bundeskanzlerin Angela Merkel als Parteichefin im Dezember gestellt. „Meine Erwartung ist, dass sie antritt, bereit ist, weiter zu machen und auch klar gewählt wird“, sagte EU-Kommissar Günther Oettinger am Montag vor der CDU-Präsidiumssitzung in Berlin.

„Ich denke ja“, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet auf die Frage, ob Merkel wiedergewählt werde. „Natürlich, wer soll sonst antreten?“, sagte auch der sachsen-anhaltinische Ministerpräsident Reiner Haseloff auf die Frage, ob Merkel weiter mache.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hatte in einem Interview erklärt, Merkel sei nicht mehr so unumstritten wie früher und „Erschütterungen“ und neue Personaldiskussionen nach der Landtagswahl in Hessen in zwei Wochen vorhergesagt. „Na ja, Wolfgang Schäuble ist Wolfgang Schäuble“, sagte CDU-Vize Laschet zu den Äußerungen. Der neue Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, hat sich bereits für eine Wiederwahl Merkels ausgesprochen.

Merkel hatte stets betont, dass für sie Kanzlerschaft und CDU-Vorsitz in einer Hand liegen müssten. Anfang Dezember steht auf dem CDU-Bundesparteitag die Wahl der gesamten Parteispitze an. Es haben bereits drei, allerdings wenig prominente CDU-Mitglieder ihre Kandidatur angekündigt.

Nach den herben Wahlverlusten der CSU in Bayern will die CDU den Blick nach vorne richten und sich ganz auf die in knapp zwei Wochen anstehenden Wahlen in Hessen konzentrieren. „In den nächsten zwei Wochen wird sich für uns alles um Hessen drehen“, sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag in Berlin an der Seite des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU).

Natürlich hätten sich die CDU-Gremien „sehr intensiv“ mit dem Ausgang der Wahl in Bayern befasst, noch intensiver seien aber die Beratungen über die verbleibende Zeit bis zum Urnengang in Hessen am 28. Oktober gewesen, fügte Kramp-Karrenbauer hinzu. Es gehe nun darum, in Hessen eine „erkennbar erfolgreiche“ Regierung, die „ohne Streit sehr professionell“ arbeite, „mit allen Kräften“ zu unterstützen.

Darin sei sich das Präsidium „vollkommen einig“ gewesen. Die CDU wolle den Parteifreunden in Hessen den Rückenwind zu geben versuchen, „den sie brauchen“, sagte Kramp-Karrenbauer. Umfragen zufolge könnte die schwarz-grüne Koalition in Hessen ihre Mehrheit verlieren.

Auch Bouffier hob hervor, es gehe nun um Hessen, „nicht um Berlin“ oder andere Dinge. „Hessen ist anders“; hier habe die Regierung gezeigt, „dass man erfolgreich arbeiten kann“ und zwar in einem Stil, den er für zukunftsfähig halte.

„Dauerstreit“ hingegen stoße die Bürger eher ab, fügte Bouffier in Anspielung auf die Große Koalition im Bund hinzu. Die Menschen erwarteten konstruktive Arbeit, „keinen Streit“, und die Umsetzung dessen, was ihnen versprochen worden sei.

Jetzt würden „alle gemeinsam um Hessen kämpfen“, sagte Bouffier. In den kommenden zwei Wochen werde „alles daran gesetzt“, um die Wähler noch zu erreichen.

Nach dem Wahldebakel für die CSU und die SPD in Bayern kann die Große Koalition indes nach Auffassung des Wirtschaftsrats der CDU nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Es gebe „nichts schön zu reden“, das Wahlergebnis sei „dramatisch“, erklärte Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrats, am Montag in Berlin. Die SPD sei keine Volkspartei mehr, aber auch die Union mache Sorgen. „Es wäre fatal, zur Tagesordnung überzugehen.“

Offensichtlich erwarteten die Bürger „ein noch viel stärkeres Signal“, dass die Parteien der Großen Koalition „ihre große Unzufriedenheit erkannt und verstanden haben“. Die Menschen erwarteten, dass „weniger gestritten und vielmehr konsequent gehandelt“ werde. Als Beispiele nannte Steiger eine Entlastung der Mitte der Gesellschaft und die Zuwanderungspolitik.

Derweil forderte der Bundesvize der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Christian Bäumler, Konsequenzen für die Große Koalition nach der Bayern-Wahl. Die Bundesregierung brauche einen „politischen Neustart“, um ihre Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, sagte der CDU-Politiker dem „Handelsblatt“. Dazu sei eine Regierungsumbildung notwendig. Bundeskanzlerin Merkel müsse überlegen, ob sie die Ressorts Inneres und Verkehr neu besetze, die derzeit von den CSU-Ministern Horst Seehofer und Andreas Scheuer geführt werden.

„Die Rücksichtnahme auf die CSU muss ein Ende haben, erst kommt das Land, dann die Parteien“, sagte Bäumler weiter. Er forderte, die Bundespolitik müsse ihre „Fixierung auf die Flüchtlingspolitik beenden und sich den wirklichen Problemen der Wähler zuwenden“. Dazu gehörten die Wohnungsnot, die Angst vor Altersarmut und die Dieselproblematik.