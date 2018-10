Brexit - Blümel führte „vertrauliches“ Telefonat mitt Barnier

Luxemburg/Wien (APA) - EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) hat am heutigen Montag in Sachen Brexit mit dem EU-Chefverhandler Michel Barrnier das weitere Vorgehen besprochen. Zum Inhalt wurden keine Angaben gemacht, es habe sich um ein „vertrauliches“ Telefonat gehandelt, hieß es am Montag aus dem Büro des Bundesministers in Wien gegenüber der APA.

Barnier werde die Minister der 27 verbleibenden EU-Staaten am Dienstag in Luxemburg bei einem allgemeinen Rat zum Brexit über den aktuellen Stand der Verhandlungen informieren, hieß es weiter. Blümel ist der amtierende Vorsitzende des allgemeinen Rates.

Am Sonntagabend waren die Gespräche zwischen Großbritannien und der EU-Kommission blockiert. Bis Mittwoch sollen keine Verhandlungen stattfinden. Beim EU-Gipfel am Mittwoch soll das weitere Vorgehen entschieden werden. Schwierigster Punkt in den Brexit-Gesprächen ist die Vermeidung einer harten Zollgrenze zwischen Irland und Nordirland.