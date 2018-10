Bedeutung von Zell-Zyklus und Alterung in der Plazenta entschlüsselt

Wien (APA) - Wissenschafter des Labors um Jürgen Pollheimer an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde in Wien (MedUni/AKH) haben gemeinsam mit Experten der US-Stanford University und der St. Anna Kinderkrebsforschung wesentliche Zusammenhänge des Zell-Zyklus“ und der -Alterung in der menschlichen Plazenta entschlüsselt. Das teilte die Universität am Montag in einer Aussendung mit.

Das zentrale Ergebnis der Studie: Der Zellteilungs-Zyklus der Trophoblasten in der Plazenta hört in der Schwangerschaft nach einer Verdoppelung des gesamten Genoms auf, um unkontrolliertes Wachstum zu vermeiden. „Die Genomverdoppelung funktioniert quasi wie ein automatisches Stoppschild“, wurde Studienautor Philipp Velicky zitiert, der die Studie durchführte und nun am IST Austria (Institute of Science and Technology – Austria) arbeitet.

„Damit konnten wir erstmals nachweisen, dass die Trophoblasten während ihrer Entwicklung ihr gesamtes Genom verdoppeln, somit polyploid werden und dann aus Selbstschutz in eine Art zelluläre Altersruhe, auch Seneszenz genannt, gehen. Sie teilen sich nicht mehr, senden aber noch bestimmte Botenstoffe aus“, sagte der Molekularbiologe. Gleichzeitig lassen die Studienergebnisse den Schluss zu, dass die zelluläre Seneszenz einen wichtigen Mechanismus darstellt, um generell eine unkontrollierte Zellteilung und –Wucherung des Trophoblasten zu unterdrücken.