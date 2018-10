Amnesty: Aktivist in Inguschetien entführt und misshandelt

Wien/Moskau (APA) - Der russische Amnesty International-Beobachter Oleg Kozlowski, ist in der Nacht auf den 6. Oktober in der inguschischen Hauptstadt Magas entführt worden. Dies teilte die Menschenrechtsorganisation am Montag in einer Aussendung mit. Kozlowski hatte sich in Magas aufgehalten, um die anhaltenden Proteste gegen das kürzlich von Inguschetien und Tschetschenien unterzeichnete Grenzabkommen zu verfolgen.

Laut Amnesty International soll Kozlowski von einem Mann, der behauptet habe, ein Vertreter der Protestorganisatoren zu sein, aus seinem Hotel in ein Auto gelockt und an einen Ort außerhalb der Stadt gebracht worden sein. Dort sei er zwei Stunden lang bedroht, geschlagen und misshandelt worden.

Seine Peiniger hätten angegeben, Beamte einer Spezialeinheit der Polizei zu sein, dem lokalen Zentrum zur Bekämpfung von Extremismus, berichtete Kozlowski der Menschenrechtsorganisation zufolge. „Sie haben von mir die Namen meiner Kontakte in Inguschetien verlangt und gedroht, meine Frau und meine Kinder zu töten, wenn ich erzähle, was passiert ist“, wird er in der Aussendung zitiert.

Man habe auch versucht, ihn zu zwingen, als Informant tätig zu werden, so Kozlowski, der nach Angaben von Amnesty International zwei Scheinhinrichtungen unterzogen wurde. Nachdem er dazu nicht eingewilligt habe, seien sein Mobiltelefon und seine Kamera konfisziert und er selbst in der benachbarten Republik Nord-Ossetien in der Nähe des Flughafens ausgesetzt worden, hieß es.

Marie Struthers, Amnesty International-Regionalleiterin für Osteuropa und Zentralasien, teilte mit, dass die Menschenrechtsorganisation eine offizielle Beschwerde bei den russischen Behörden eingereicht habe. „Oleg wurde vor den Augen des Hotelpersonals und für Überwachungskameras sichtbar entführt, bei starker Polizeipräsenz auf den Straßen von Magas“, so Struthers. Jene, die für diesen „feigen Angriff“ verantwortlich seien, müssten umgehend gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden.

Der Konflikt um die Verwaltungsgrenze zwischen den russischen Teilrepubliken Inguschetien und Tschetschenien im Nordkaukasus besteht bereits seit 1990. Inguschetien und Tschetschenien hatten bis 1992 eine gemeinsame Republik gebildet und waren danach administrativ getrennt worden. Anfang Oktober brach der Konflikt erneut aus, nachdem am 4. Oktober ein umstrittenes Grenzabkommen vom Parlament ratifiziert wurde. Seit Tagen gehen Tausende Menschen in der inguschischen Hauptstadt Magas auf die Straße, um dagegen zu protestieren.

Der Leiter der Republik Inguschetien, Junus-Bek Jewkurow, rief die Bevölkerung in beiden Republiken zur Besonnenheit auf. In dem Abkommen sei lediglich der genaue Verlauf der Grenze festgeschrieben worden, die bereits seit den 1990er-Jahren bestehe, teilte er mit. Moskau sah bisher von einer Einmischung ab. Der Kreml behalte die Situation vor Ort im Auge, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Dimitri Peskow, vergangenen Montag.