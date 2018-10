Historische Mörderjagd: Dornhelm und Dag inszenieren neue Krimireihe

Wien (APA) - Auf historische Mörderjagd begeben sich Matthew Beard und Juergen Maurer: Das Duo steht seit heute für die ORF/ZDF-Koproduktion „Liebermann“ vor der Kamera, wie der Sender in einer Aussendung mitteilte. Basierend auf den Romanen von Frank Tallis, geht es im Wien der Jahrhundertwende um einen jungen Arzt und Psychoanalytiker, der kriminalistisch veranlagt ist - und dabei unkonventionell vorgeht.

Die Regie für die drei abendfüllenden Filme übernehmen Robert Dornhelm (erster Teil) und Umut Dag (Episode zwei und drei). Beard mimt darin den Titelcharakter Max Liebermann, während Maurer als Kriminalbeamter Oskar Rheinhardt in Erscheinung tritt und sich gemeinsam mit dem Arzt an die Aufklärung bizarrer Mordfällen macht. Auch Jessica de Gouw, Luise von Finckh, Conleth Hill und Ursula Strauss werden in der internationalen Produktion, die in Wien und Umgebung in englischer Sprache gedreht wird, zu sehen sein.

