Innsbrucks Haus der Musik bekam Feuertaufe mit Geiger Benjamin Schmid

Innsbruck (APA) - Am Sonntag hat der erste große Konzertabend im großen Saal des am 6. Oktober eröffneten Haus der Musik in Innsbruck stattgefunden. Begangen wurde dieser vom Orchester der Akademie St. Blasius, das Star-Geiger Benjamin Schmid eingeladen hatte. Der Saal erwies sich dabei als weiterer Star. Stehovationen erhielt aber vor allem Schmid.

Ausdrücklich beklatscht und bejubelt wurde der neue Konzertsaal in Innsbruck naturgemäß nicht. Er unterstrich aber die Musik und trug den Abend über die gesamte Aufführungsdauer meisterhaft. Der mit 500 Personen proppenvolle Saal erwies sich tatsächlich als die erhoffte akustisch hervorragende Konzert-Lokalität.

Die Intention der Akademie St. Blasius unter der Leitung von Karlheinz Siessl, die sich bei dem Konzert dem Jubiläum „200 Jahren Innsbruck Musikverein“ widmeten, kam dabei jedenfalls in akustischer Hinsicht bestens zum Vorschein. In einem breiten Panorama zeigte Siessl die historische Bedeutung des Musikvereins auf und transferierte diese in die Gegenwart, etwa indem er sowohl Musiker aus den eigenen Reihen förderte, als auch namhafte Solisten einlud.

Der Saal hielt dabei sowohl den dezent avantgardistischen Tendenzen von „-ohne Bilder (american dream)“ aus der Feder des Orchester-Mitglieds Andreas Trenkwalder als auch der verklärt-schönheitssuchenden Ästhetik des Violinkonzertes von Ermanno Wolf-Ferrari stand. Mächtig donnerten die Eingangsklänge des Werkes von Trenkwalder gegen die Holzwände und loteten wohl nicht ungewollt die klanglichen Möglichkeiten des Raumes aus. Nicht ostentativ neutönischer, sondern stets an den Grenzen der Abstraktion mit Narrations-Fragmenten bewegte sich das Stück sowohl in Richtung Jazz und Minmal-Music wie auch hin zur Neuen Musik.

Als erster Solist des Abends konnte Michael Schöch ebenfalls in der herausragenden Akustik des Saales glänzen. Seine Klavierläufe perlten im „Klavierkonzert op. 15“ von Rudolf Kattnigg über das subtil und doch zupackend agierende Orchester hinweg und traten immer wieder in bemerkenswerte Zwiegespräche mit seinen Mitmusikern.

Im abschließenden „Violinkonzert in D-Dur op 26“ Ermanno Wolf-Ferrari aus dem Jahr 1944 trat schließlich der Weltklasse-Geiger Benjamin Schmid mit seiner Stradivari ins Akustik-Rampenlicht. Schmid entlockte seinem Instrument einen selten zu hörenden Klangreichtum, der auch in ruhigen und hohen Passagen stets Herr der Lage blieb. Sowohl technisch brillant als auch mit einem gewissen Hang zur One-Man-Show ausgestattet bewegte sich Schmid gekonnt durch das spätromantisch klingende, spielteschnich anspruchsvolle Stück, das auch heute noch durch einen eigenwilligen Nostalgie-Charakter zu überzeugen wusste. Dafür erntete der Star-Geiger nach getaner Arbeit Standing-Ovations und zahllose Bravo-Rufe. Dafür mitverantwortlich war zweifellos auch die Saal-Akustik, die jede Klangnuance der Geigenhals-Akrobatik von Schmid hörbar und erlebbar machte. Nach dieser Feuertaufe kann man sich den Saal zukünftig definitiv in unterschiedlichsten Klang- und Genre-Kontexten vorstellen.