Bayern-Wahl - Freie Wähler: Mittwoch erste Sondierungen

München (APA/Reuters/AFP) - Die Freien Wähler wollen schnell in Koalitionsverhandlungen mit der CSU in Bayern einsteigen. Für Mittwoch seien erste Sondierungsgespräche geplant, sagt Parteichef Hubert Aiwanger in München. Diese sollten „sehr schnell“ in Koalitionsverhandlungen münden. „Wir werden uns nicht unter Wert verkaufen. Aber wir haben keine unerfüllbaren Forderungen“, so Aiwanger.

Die Freien Wähler lehnen unter anderem eine dritte Startbahn für den Münchner Flughafen ab. Als zentrale Forderung der Freien Wähler benannte Aiwanger die Kostenfreiheit für Kitas in Bayern, „daran werden wir festhalten“. Außerdem dürfe es keine weiteren Schließungen von Krankenhäusern geben. Bei der Energiewende müsse es mehr Anstrengungen geben.

Nach dem guten Abschneiden in Bayern spüren die hessischen Grünen indes „Rückwind“ für ihre eigene Landtagswahl in zwei Wochen. „Die bayrischen Grünen haben sensationell vorgelegt - wir wollen in 14 Tagen in Hessen nachlegen“, erklärten die Spitzenkandidaten Tarek Al-Wazir und Priska Hinz am Montag in Wiesbaden. „Wir wollen auch in Hessen das beste Ergebnis erzielen, das wir je hatten“.

In Hessen wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Umfragen sehen die Koalition der CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier mit den Grünen in Gefahr. Die CDU wurde seit Anfang September zwischen 28 und 32 Prozent gesehen, die Grünen zwischen 14 und 18. Die SPD könnte 23 bis 25 Prozent erreichen. Außerdem dürften FDP und Linke im Landtag bleiben und die AfD erstmals einziehen.

Trotz des Abstands zur CDU von fünf bis sieben Punkten in den Erhebungen sieht der hessische SPD-Chef- und -Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel ein „Kopf-an-Kopf-Rennen“. Er erwarte, dass nun „alle in der SPD an meiner Seite für den Politikwechsel kämpfen und zeigen, dass die SPD auch anders kann“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“. „Bayern ist Bayern und Hessen ist Hessen.“

In Bayern hatte die SPD am Sonntag mit nur noch 9,7 Prozent ihr bisher schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl überhaupt eingefahren. Allerdings erlitt auch die CSU herbe Verluste, während die Grünen triumphierten. Die Christsozialen verloren ihre absolute Mehrheit und rutschten um 10,4 Punkte auf 37,2 Prozent ab. Die Grünen legten um 8,9 Punkte auf 17,5 Prozent zu.

Hessens Ministerpräsident Bouffier hob in Berlin hervor, es gehe nun um Hessen, „nicht um Berlin“ oder andere Dinge. „Hessen ist anders“, sagte er. Hier habe die Regierung gezeigt, „dass man erfolgreich arbeiten kann“ - und zwar in einem Stil, den er für zukunftsfähig halte. „Dauerstreit“ jedoch stoße die Bürger eher ab, fügte Bouffier in Anspielung auf die Große Koalition im Bund hinzu.

Die Linke gibt die Hoffnung auf ein rot-rot-grünes Bündnis auch nach dem Debakel der SPD bei der Landtagswahl in Bayern noch nicht auf. Im Freistaat habe die Option eines solchen Dreierbündnisses nie im Raum gestanden, sagte Linken-Chefin Katja Kipping am Montag in Berlin. „Im Bund sieht das anders aus.“

Zwar hätte auch im Bund Rot-Rot-Grün derzeit noch keine Mehrheit, fügte Kipping hinzu. „Aber das ist ein Abstand, der zu überbrücken ist.“

Das Scheitern bei der Landtagswahl am Sonntag führte die Parteispitze auch auf taktische Überlegungen potenzieller Linken-Wähler zurück, die sich wegen der Umfragewerte von unter fünf Prozent gegen die Linken entschieden hätten. Viele hätten auf „Nummer sicher“ gehen wollen und sich letztlich für die Grünen entschieden, sagte Kipping.