Bayern-Wahl - SPD-Chefin gegen „rote Linien“ für Koalition

München /Berlin (APA/dpa) - Das Schicksal der Großen Koalition in Berlin entscheidet sich nach den Worten von SPD-Chefin Andrea Nahles „in den nächsten Monaten“. „Rote Linien jetzt zu definieren, das halte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht für angesagt“, sagte Nahles am Montag in Berlin, einen Tag nach der schweren Niederlage der Sozialdemokraten bei der Landtagswahl im süddeutschen Bundesland Bayern.

Nahles machte nach einer Sitzung des SPD-Präsidiums zudem deutlich, dass sie bei der Landtagswahl in Hessen am 28. Oktober auf einem Machtwechsel setze. Dort regiert aktuell die CDU in einer Koalition mit den Grünen.

CDU, CSU und SPD regieren Deutschland gemeinsam in einer Großen Koalition. Diese hätte derzeit nach jüngsten Umfragen deutschlandweit keine Mehrheit mehr.s

Für die schweren Verluste von SPD und CSU in Bayern machte sie erneut die Streitigkeiten in der Berliner Regierung verantwortlich. Zur Zukunft von Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte Nahles: „Personalentscheidungen der CSU müssen in der CSU getroffen werden.“ Der ganze Stil der Koalition müsse sich aber ändern.

„Das Ergebnis tut unglaublich weh“, sagte die bayerische SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen. Man habe geschlossen wie nie gekämpft, sei aber auf eine unglaublich große Skepsis bei vielen Bürgern gestoßen. Kohnen, die auch stellvertretende Bundesvorsitzende ist, hatte besonders auf das Thema bezahlbarer Wohnraum und Kampf gegen hohen Mieten gesetzt.

Am Ende bekam die SPD mit 9,7 Prozent das schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl bisher überhaupt. Es war die erste Landtagswahl, seit Nahles zur Nachfolgerin von Martin Schulz an der Parteispitze gewählt worden war.