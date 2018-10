EU will Bosnien-Mission fortsetzen

Luxemburg (APA) - Die EU will die Militärmission Althea in Bosnien fortsetzen. Die EU-Außenminister erklärten am Montag in Luxemburg, die Elemente der Mission für Kapazitätsaufbau und Training seien weiter nötig, während andere Aufgaben zurückgefahren werden könnten.

Die laufende Operation ist durch ein Mandat des UNO-Sicherheitsrates legitimiert, das jährlich verlängert wird. Die EU sei für eine Fortsetzung der Mission bereit, erklärten die Außenminister.

Kommandant der EU-Mission ist seit März der österreichische Generalmajor Martin Dorfer. Österreich stellt mit über 200 Mann mehr als ein Drittel der Streitkräfte.