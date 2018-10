NGOs fordern Verwendung der Millionen aus Auslandskatastrophenfonds

Wien (APA) - Österreichische Hilfsorganisationen fordern, die im Auslandskatastrophenfonds (AKF) liegenden acht Millionen für Entwicklungshilfe auszugeben. Caritas, Diakonie, Licht für die Welt und das Rote Kreuz appellierten am Montag zum Anlass des Welternährungstages am 16. Oktober in einer gemeinsamen Pressekonferenz an die Bundesregierung, der Ankündigung für mehr Hilfe vor Ort Taten folgen zu lassen.

Weltweit hungern 821 Millionen Menschen, sagte Christoph Schweifer, Caritas Generalsekretär für Internationale Programme. Das sind rund zehn Prozent der Weltbevölkerung. „Alle zehn Sekunden stirbt ein Kind an Hunger.“ Erstmals sei der Hunger auch wieder gestiegen, so Schweifer unter Berufung auf einen Bericht der Welternährungsorganisation FAO. Die Geschäftsführerin von Licht für die Welt, Sabine Prenn, ergänzte, dass Armut, Unterernährung und Behinderung hingen oft zusammen. Zwei Milliarden Menschen leiden an „verborgenem Hunger“. Diese Menschen hätten einen Nährstoffmangel. „Weltweit sind es 500.000 Kinder, die aufgrund von Vitamin-A-Mangel erblinden“, erklärte Prenn.

Laut den NGOs liegen für heuer noch acht Millionen Euro im Topf des ohnehin gekürzten und mit 15 Millionen dotierten Auslandskatastrophenfonds. Laut Außenministerium sind bisher 7,1 Millionen Euro vom Ministerrat beschlossen worden. Wie Außenamtssprecher Peter Guschelbauer gegenüber der APA betonte, „sollen in den nächsten Monaten, nach entsprechenden Beschlüssen der Bundesregierung, weitere Mittel aus dem AKF zur Auszahlung gelangen“. Genaueres wollte der Sprecher nicht sagen.

Die Hilfsorganisationen forderten, dass die Regierung ihr Regierungsprogramm in Sachen Entwicklungszusammenarbeit „ernst nimmt“, wie Schweifer sagte. Kurz habe als Außenminister die Verdoppelung der Entwicklungshilfe auf 154 Millionen Euro bis zum Jahr 2021 angekündigt. Aktuell seien es 121 Millionen. Statt des im Regierungsprogramm angeführten Ziels, die Entwicklungshilfe auf 0,7 Prozent zu erhöhen, liegt diese laut Schweifer aktuell bei 0,42 Prozent. Bis 2021 wären es gar 0,25 Prozent. „Wir entfernen uns vom 0,7-Prozent-Ziel“, warnte der Auslandshilfechef der Caritas.

Auch die Direktorin der Diakonie Österreich, Maria Katharina Moser, appellierte an die Regierung, ihre Versprechung für mehr Hilfe vor Ort einzuhalten. Sie forderte, bei den Frauen anzusetzen. „Frauen sind die zentralen Akteurinnen bei der Überwindung von Armut und Mangelernährung, gerade in Krisensituationen. Bekommen Frauen Unterstützung, wird damit der gesamten Familie und Community geholfen“, sagte Moser. Und Prenn betonte, dass auch Menschen mit Behinderung in den Fokus gerückt werden sollten, weil sie am meisten an Katastrophen und humanitären Krisen leiden.

„Wir haben die moralische Verantwortung, möglichst viel zu tun“, sagte der Präsident des Roten Kreuzes, Gerald Schöpfer. Er betonte, dass zwei Drittel der Mittel nach Katastrophen ausgeschüttet würden. „Wir appellieren daran, in die Katastrophenvorsorge zu investieren. Erstens, weil das Leid verhindert und zweitens weil die Kosten für Vorsorgemaßnahmen um ein Vielfaches geringer sind, als jene für die Hilfe danach.“ Er appellierte an die Bundesregierung, weil die Hilfsorganisationen Planbarkeit benötigten.

Schöpfer begrüßte, dass die Regierung „unbürokratisch“ eine Million nach der Tsunami-Katastrophe in Indonesien zu Verfügung gestellt habe. Er zeigte sich aber gleichzeitig „beunruhigt“ darüber, in welches Licht die Arbeit der NGOs gestellt werde. Er halte es „nicht für glücklich, humanitäre Organisationen, die Menschen aus dem Wasser fischen, in die Nähe von Kriminellen zu rücken“, sage Schöpfer in Anspielung auf Aussagen von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der Seenotrettern im Mittelmeer ein gemeinsames Spiel mit Schleppern unterstellt hatte. „Es geht um den Respekt für Leistungen, die überwiegend von Freiwilligen bestritten wird“, sagte Schöpfer.