„Staatenbund“ - Staatsanwalt 2: „Sie wollten eine Übergangsregierung“

Graz (APA) - Der Staatsanwalt schilderte anschließend detailliert, weshalb die unterschiedlichen Anklagepunkte zustande kamen, wobei die versuchte Bestimmung zum Hochverrat „über allem“ stehe. Mehrfach sei die „Präsidentin“ - teilweise auch mit anderen Angeklagten - direkt bei den Kasernen vorstellig geworden und habe Soldaten unterschiedlicher Dienstgrade für sich gewinnen wollen.

„Das war kein Faschingsscherz von denen“, unterstrich der Staatsanwalt die Ernsthaftigkeit der Pläne, eine „Übergangsregierung“ mit Hilfe von Militärgewalt zu erwirken. Ein eineinhalbstündiges Gespräch mit einem Major hatte in den Augen der „Staatenbund-“Chefin auch gefruchtet, denn sie erzählte ihren Mitgliedern dann, dass es bald zu Verhaftungen aufgrund der selbst ausgestellten Haftbefehle kommen werde. Stapelweise wurden derartige „Haftbefehle“ geschrieben: „Das macht niemand aus Spaß.“ Von August 2016 bis April 2017 waren es 216 Personen - darunter die Bundes- und Landesregierung - die verhaftet werden sollten, so der Staatsanwalt. Sie sollen gegen ein „Fantasierecht“ verstoßen haben.

Als dann Urgenzschreiben beim Bundesheer nicht fruchteten, wandte sich die „Präsidentin“ an den russischen „Amtskollegen“ Wladimir Putin: Sie schrieb ihm und bat um Hilfe, er möge in Österreich einmarschieren und ihr dann die Macht übergeben, schilderte der Staatsanwalt. Sie beschwerte sich in dem Brief, dass die österreichischen Beamten sie nicht ernst nehmen würden: „Sie wollen ernst genommen werden“, unterstrich daher der Jurist. Auf Tonbandmitschnitten sei zu hören, wie die Erstangeklagte sagte: „Lasst sie lachen, sie lachen über ihren eigenen Untergang.“ Sie sei überzeugt gewesen, das Militär für sich zu gewinnen und dieses dann für sie durchgreifen zu lassen, erklärte der Staatsanwalt.

Als das Vorhaben mit der Militärgewalt nicht gelang, ging es auf der „Eskalationsstufe nach oben“: Briefe halfen nicht, also seien eigene, radikalisierte Leute zu den angeblichen „Verbrechern“ geschickt worden. Ähnliches passierte bei der versuchten Einflussnahme auf Ämter und Behörden, so der Ankläger: Einschüchterungsversuche mit Drohschreiben sind eine versuchte Bestimmung zu Amtsmissbrauch. Die sogenannte Malta-Masche sei vom „Staatenbund“ ebenfalls angewendet worden.

Beim Vorwurf des schweren Betrugs schilderte der Staatsanwalt, wie Tausende Euro mit dem Verkauf von „Fantasie-Urkunden und -Gegenständen“ für die Organisation des „Staatenbundes“ sowie teilweise auch zur persönlichen Bereicherung mancher Angeklagter lukriert wurden. Angeboten wurden Auto-Kennzeichen mit „Herzerl“ darauf, „Gewerbescheine“ und „Landbucheintragungen“. Stets wurde den Käufern versichert, dass sie mit dem Erwerb die bisherige Kfz-Haftpflicht, Steuerabgaben und dergleichen nicht mehr leisten müssen. Viele meldeten tatsächlich ihre Fahrzeuge ab und legten den echten Gewerbeschein zurück. Allein mit den „Landbucheintragungen“, angelehnt an das Grundbuch, das angeblich von der EU gelöscht werde und man dann um sein Grundstück gebracht werde, machte der „Staatenbund“ 37.000 Euro an Einnahmen innerhalb von fünf Monaten, sagte der Staatsanwalt. „Das Tolle war, im Landbuch waren keine Pfandrechte mehr enthalten - man war praktisch schuldenfrei. Und die Leute glaubten das.“ Die 37.000 Euro gingen an die „Präsidentin“ und seien bis heute verschollen.

Beim Betrugsschaden reichten die Summen bei den einzelnen Angeklagten bis zu knapp 80.000 Euro. Die „Präsidentin“ soll sich mit rund 44.000 Euro selbst am meisten von allen bereichert haben. „Die Erstangeklagte war hauptberuflich Staatsverweigerin“, sie meldete sogar ihr Kind von der Schule ab und nahm es mit zu ihren „Hasspredigten“, so der Ankläger weiter.