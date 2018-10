42-Jähriger bei Pkw-Kollision in Niederösterreich schwer verletzt

Sollenau (APA) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw ist ein 42-Jähriger am Sonntagabend in Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt) schwer verletzt worden. Der Mann musste von Feuerwehrmitgliedern aus dem Fahrzeug befreit werden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung. Er wurde ins Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert.

Die 20-jährige Lenkerin des entgegenkommenden Autos erlitt bei der Kollision ebenfalls Blessuren. Sie wurde ins Landesklinikum Baden gebracht.