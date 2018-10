Mazedonischer Premier will Opposition mit Amnestie ködern

Skopje (APA) - Der mazedonische Ministerpräsident Zoran Zaev will die konservative Opposition im Tauziehen um die Namenseinigung mit Griechenland mit einem Amnestieangebot ködern. Zaev bot am Montag im Parlament in Skopje einen Strafnachlass für den Sturm auf die Volksvertretung im Vorjahr an. Es sei an der Zeit, sich zu verzeihen, sagte Zaev. „Die rechte Parlamentsseite soll der linken die Hand reichen.“

Er wisse, dass eine jede Sache seinen Preis habe, sagte der sozialdemokratische Politiker. Er sei bereit, diesen zu zahlen. Schließlich gebe es keine Zukunft ohne Versöhnung im Parlament.

Am 27. April 2017 waren aufgebrachte Anhänger der damals seit zehn Jahren regierenden nationalkonservativen VMRO-DPMNE ins Parlament eingedrungen, um ihre Ablöse und die Bildung einer neuen Regierung unter dem Sozialdemokraten Zaev zu verhindern. Mehr als 100 Personen, darunter 22 Polizisten, wurden bei den Ausschreitungen verletzt. Mehrere Personen wurden wegen der Vorfälle zu Haftstrafen verurteilt. Die VMRO-DPMNE hatte wiederholt Amnestie für ihre Funktionäre gefordert, die in den Sturm verwickelt gewesen waren.

Zaev appellierte in seiner Rede an noch unentschlossene Abgeordnete, sich für die Europäische Union und die NATO anstelle der Isolation zu entscheiden. „Wir alle wissen, dass der einzige Weg für Mazedonien jener in die EU und die NATO ist. Wir alle wissen, dass wir diese Chance nicht verpassen dürfen“, sagte er zu Beginn der Debatte über die von der Regierung vorgeschlagene Verfassungsänderung.

Die Verfassungsänderung ist notwendig, um die Vereinbarung mit Athen zur Lösung des langjährigen Namensstreites mit Griechenland umzusetzen. Mazedonien soll künftig den Namen Nord-Mazedonien tragen. Die nationalkonservative VMRO-DPMNE widersetzt sich der Namensänderung. Für die Verfassungsänderung ist im Parlament eine Zweidrittelmehrheit notwendig, das Regierungsbündnis hat diese derzeit noch nicht.