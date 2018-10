Wilderer schoss Hirsch in Osttirol an

Innsbruck (APA) - In Osttirol hat ein Wilderer sein Unwesen getrieben: Ein vorerst Unbekannter schoss zwischen 1. und 14. Oktober einen Hirsch an, teilte die Polizei mit. Das verendete Tier wurde schließlich in Nußdorf-Debant im Bereich der an die „Göriacher-Alm“ angrenzenden Talsperre im dortigen Bachbett gefunden. Der Schaden liege im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei ersuchte um Hinweise.