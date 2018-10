Bayern-Wahl - Weber: CSU muss sich auf die Mitte rückbesinnen

Berlin (APA/AFP) - Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament, Manfred Weber (CSU), hat die politische Ausrichtung seiner Partei kritisiert. Bei der Wahl in Bayern habe die CSU sehr viel mehr Stimmen an die Freien Wähler, FDP und Grüne verloren als an die AfD, sagte Weber am Montag dem Fernsehsender Phoenix.

Das müsse allen zu denken geben. Weber forderte eine Rückbesinnung der CSU „auf eine Partei der Mitte“.

Die CSU hatte im Wahlkampf versucht, unter anderem mit einem harten Kurs in der Einwanderungspolitik die Abwanderung von Wählern zur AfD zu verhindern. Weber, der auch stellvertretender CSU-Vorsitzender ist, vertritt einen gemäßigten Kurs der Partei.

„In der parteiinternen Debatte kann es kein Weiter so geben“, warnte Weber. Die CSU hatte bei der Landtagswahl nur 37,2 Prozent erzielt, sie verlor mehr als zehn Prozentpunkte gegenüber der Wahl von 2013.

Angesichts des Wahldebakels gab es am Montag Warnungen vor „personellen Schnellschüssen“ in der CSU. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt verwahrte sich gegen die Forderung des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) nach personellen Konsequenzen bei der Schwesterpartei CSU. „Ich erkenne den Versuch der Provokation“, sagte Dobrindt am Montag am Rande einer CSU-Vorstandssitzung in München vor Journalisten.

Günther hatte der CSU nach dem schlechten Wahlergebnis bei der Bayern-Wahl personelle Konsequenzen nahegelegt. „Die CSU muss insgesamt über ihre Führung nachdenken“, sagte Günther dem „Handelsblatt“.