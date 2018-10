Eishockey: Caps brauchen in CL wahrscheinlich Kantersieg gegen Zürich

Wien/Salzburg (APA) - Die Vienna Capitals benötigen am Dienstag in der Champions Hockey League gegen ZSC Zürich für den Aufstieg einen Sieg, wahrscheinlich sogar einen hohen. Sollte im Parallelspiel Tabellenführer Frölunda gegen Schlusslicht Aalborg unerwartet nach regulärer Spielzeit verlieren, dann reicht jeder Sieg. Machen die Schweden einen Punkt oder mehr, ist für die Caps ein Sieg mit vier Toren Differenz nötig.

Bei einem Erfolg mit acht oder mehr eigenen Toren würde auch schon ein Drei-Tore-Plus reichen. Das Hinspiel vergangene Woche hatten die Capitals 4:7 verloren. Endet das Rückspiel ebenfalls 7:4, steigt Zürich aufgrund der Setzung vor der Saison auf.

Wiens Topscorer Peter Schneider zeigte sich ungeachtet der Rechenspiele optimistisch, die Wende gegen die favorisierten Schweizer noch schaffen zu können. „Jeder kann eigentlich jeden schlagen. Man muss gegen solche Top-Mannschaften einfach eine Top-Leistung bringen und das werden wir auch versuchen. Wir werden uns vor dem ZSC sicher nicht verstecken, wir haben nichts zu verlieren“, sagte Schneider.

Trainer Dave Cameron gönnte Schneider und seinen in der Erste Bank Liga unangefochtenen Kollegen am Montag einen freien Tag. „Wir hatten in den letzten zehn Tagen fünf Spiele. Da ist es wichtig, dass meine Jungs ein wenig relaxen können und mit frischen Beinen in die Partie gehen.“ Und der Kanadier gab sich für das Duell mit den von Ex-Caps-Trainer Serge Aubin betreuten „Lions“ kämpferisch: „Ich bin mir sicher, dass mein Team für diese große Herausforderung bereit sein wird.“

Red Bull Salzburg hat seinen Platz in der K.o.-Phase hingegen bereits vorzeitig fixiert. Für die Bullen geht es zum Abschluss gegen den ebenfalls bereits aufgestiegenen SC Bern am Mittwoch vor Heimpublikum aber noch um den Gruppensieg. Dieser würde einen Zweitplatzierten aus einer anderen Gruppe als nächsten Gegner bringen. Die Auslosung der Achtel- und Viertelfinali erfolgt am Freitag.