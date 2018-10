Ein Jahr „politische Gefangene“ in Katalonien

Barcelona/Madrid (APA) - Am Dienstag vor genau einem Jahr wurden Jordi Sanchez und Jordi Cuixart nach einer Anhörung durch Richter Pablo Llarena in Barcelona in Polizeigewahrsam genommen. Seitdem haben die beiden ehemaligen Vorsitzenden der separatistischen Bürgerbewegungen ANC und Omnium Cultural die Untersuchungshaft nicht mehr verlassen.

Sie werden der Rebellion bezichtigt. Nicht nur wegen ihrer Beteiligung an der Durchführung des verfassungswidrigen Unabhängigkeitsreferendums vom 1. Oktober 2017. Vor allem im Vorfeld sollen sie zu Gewalt gegenüber den Guardia Civil-Beamten aufgerufen haben, die versuchten, die verbotene Volksbefragung über die Abspaltung Kataloniens von Spanien zu unterbinden.

Hunderte von Unabhängigkeitsbefürwortern umstellten am 20. September das Wirtschaftsministerium der katalanischen Regionalregierung, in dem die Beamten Dokumente suchten, um das zwei Wochen später stattfindende Referendum zu verhindern und die Verantwortlichen auszumachen. Die Beamten der paramilitärischen Polizeieinheit mussten fast die komplette Nacht in dem Regierungsgebäude verbringen, weil draußen eine aufgebrachte Menschenmenge auf sie wartete.

Sanchez und Cuixart standen damals auf den von den Demonstranten zerstörten Polizeiwagen und heizten die Masse auf. Beide behaupten, zum Protest, aber nicht zur Gewalt aufgerufen zu haben. Das sieht Untersuchungsrichter Llarena jedoch anders.

Die beiden separatistischen Aktivisten sind längst nicht die einzigen Separatistenführer in Katalonien, die im Rahmen des illegalen Unabhängigkeitsprozesses in Haft sitzen. Auch Kataloniens ehemaliger Vize-Regierungschef, der Linksrepublikaner Oriol Junqueras, die damalige Parlamentspräsidentin Carme Forcadell sowie fast alle Mitglieder von Carles Puigdemonts ehemaliger Regionalregierung befinden sich hinter Gittern. Die meisten der insgesamt 18 Angeklagten wurden am 2. November festgenommen. Auch Ex-Regierungschef Puigdemont und vier weitere Separatistenführer wären in Haft, hätten sie sich nicht rechtzeitig vor ihrer Verhaftung nach Belgien, Schottland und in die Schweiz abgesetzt.

Wie Sanchez und Cuixart wird den meisten Rebellion und Veruntreuung öffentlicher Steuergelder für ein illegales Unabhängigkeitsreferendum vorgeworden. Bei einer Verurteilung drohen ihnen zwischen 15 und 25 Jahre Haft. Wie am Wochenende spanische Medien berichteten, erklärte die Staatsanwaltschaft Oriol Junqueras als einen der Hauptverantwortlichen des von Polizeigewalt überschatteten Referendums. Ihm drohen sogar zwischen 25 und 30 Jahre Freiheitsstrafe.

Lange hatten Kataloniens Separatisten gehofft, die spanische Zentralregierung von Pedro Sanchez würde auf die Staatsanwaltschaft einwirken, um die Anklagen fallen zu lassen oder zumindest die Anklage wegen Rebellion durch zivilen Ungehorsam abzumildern. Der Regierung sind rechtlich jedoch die Hände gebunden. In Spanien existiert eine unabhängige Justiz. Zudem bleiben Staatsanwaltschaft und Untersuchungsrichter Pablo Llarena anscheinend bei ihrer Anklageschrift.

Zwischen Jänner und Februar soll nun der Prozess beginnen und Experten befürchten, eine Verurteilung der Separatistenführer könnte die sozialen Spannungen in Katalonien und die politischen Beziehungen zwischen Madrid und Barcelona noch mehr verschlimmern. Der Grund: „Es sind vor allem die sogenannten politischen Gefangenen, welche die ins Stocken geratene und untereinander zerstrittene Unabhängigkeitsbewegung überhaupt in dieser Form und Stärke noch am Leben erhalten. Sollten sie demnächst wirklich wegen der Durchführung des Referendums und der Ausrufung der Republik verurteilt werden, dürfte es knallen“, versichert Lola Garcia.

Die Polemik um die „politischen Gefangenen“ könnte sogar die Regierungsstabilität in Spanien gefährden“, erklärt die stellvertretende Chefredakteurin von Kataloniens größter Tageszeitung „La Vanguardia“ im Gespräch mit der APA. Tatsächlich machen die Linksrepublikaner und die katalanischen Nationalisten von Puigdemonts PDeCAT ihre Unterstützung des neuen Budgets vom Schicksal ihre Parteikollegen in U-Haft abhängig.

Spaniens sozialistischer Ministerpräsident Sanchez und die linkspopulistische Podemos-Partei konnten sich vergangene Woche nach monatelangen Verhandlungen auf einen Budgetentwurf für 2019 einigen. Da Konservative (PP) und Liberale (Ciudadanos) diesen jedoch nicht mittragen, ist Sanchez‘ sehr schwache Minderheitsregierung in Madrid von den Stimmen der beiden separatistischen Parteien aus Katalonien abhängig. Sollte Sanchez kein Budget verabschieden können, drohen Neuwahlen in Spanien.

Unterdessen erhöhen Konservative und Liberale den Druck auf die Zentralregierung, sich nicht mit den „politischen Gefangenen“ erpressen zu lassen. Gerade im Vorfeld der im Frühjahr geplanten Kommunal- und Regionalwahlen in Spanien sowie der Europawahlen im Mai dürften die „politischen Gefangenen“ zum Spielball sämtlicher Parteien werden, ist sich Katalonien-Expertin Garcia sicher.