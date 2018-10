APA - E U - R A T S V O R S I T Z - Ü B E R B L I C K - 15. Oktober

Nervosität nach ausgebliebenem Durchbruch in Brexit-Gesprächen

Brüssel - Nach dem ausgebliebenen Durchbruch bei den Brexit-Gesprächen steigt auf beiden Seiten des Ärmelkanals die Nervosität. Während die nordirische Regionalpartei DUP fix von einem No-Deal-Brexit ausgeht, intensivierte die EU-Kommission ihre Vorbereitungen für den Fall eines chaotischen Austritts des Königreichs. Europaminister Gernot Blümel (ÖVP) beriet mit Chefverhandler Michel Barnier über die Lage. „Die Zeit drängt jetzt arg“, sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte: „Wir wollen ein geordnetes Verlassen Großbritanniens, aber nicht um jeden Preis. Wir dürfen uns den Binnenmarkt nicht zerstören lassen.“

Irischer Premier rechnet mit Einigung im November oder Dezember

Dublin - Nach dem gescheiterten Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen rechnet Irlands Regierungschef Leo Varadkar mit einer Einigung erst im November oder Dezember. Dann bestehe „wahrscheinlich die beste Chance für ein Abkommen“ zwischen Brüssel und London, sagte Varadkar am Montag in Dublin. Die „optimistische“ Einschätzung, dass eine Einigung beim EU-Gipfel schon ab Mittwoch möglich sei, habe er immer für „unwahrscheinlich“ gehalten.

EU will Bosnien-Mission fortsetzen

Luxemburg - Die EU will die Militärmission Althea in Bosnien fortsetzen. Die EU-Außenminister erklärten am Montag in Luxemburg, die Elemente der Mission für Kapazitätsaufbau und Training seien weiter nötig, während andere Aufgaben zurückgefahren werden könnten. Die laufende Operation ist durch ein Mandat des UNO-Sicherheitsrates legitimiert, das jährlich verlängert wird. Die EU sei für eine Fortsetzung der Mission bereit, erklärten die Außenminister. Kommandant der EU-Mission ist seit März der österreichische Generalmajor Martin Dorfer. Österreich stellt mit über 200 Mann mehr als ein Drittel der Streitkräfte.

EU-Agrarrat - SPÖ stellt Forderungen rund um ländliche Entwicklung

Wien (APA) - Die EU-Landwirtschaftsminister diskutieren am Montag und Dienstag über die EU-Agrarreform mit Blick auf das künftige Mehrjahresbudget. Die oppositionelle SPÖ hat Ratsvorsitzende Elisabeth Köstinger aufgerufen, sich dafür einzusetzen, dass die Mittel „gerechter und zukunftsweisender verteilt werden“. Demnach solle ein maßgeblicher Anteil der Mittel aus dem Programm für ländliche Entwicklung verpflichtend für den Ausbau sozialer Infrastruktur und Mobilität eingesetzt werden, so SPÖ-Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek. „Die Entwicklung des ländlichen Raums hängt maßgeblich von den Rahmenbedingungen für Frauen ab - wandern die Frauen ab, stirbt die Region.“

Kickl: Ungarn wichtiger Partner für Paradigmenwechsel in EU-Migrationspolitik

Wien - Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat Ungarn als wichtigen Partner Österreichs für den Paradigmenwechsel in der Asyl- und Migrationspolitik bezeichnet. Bis Dezember wolle er ein Sieben-Stufen-Konzept vorlegen, das gemeinsam mit Dänemark entwickelt werde, sagte Kickl am Montag nach einem Treffen mit seinem ungarischen Amtskollegen Sandor Pinter. Dabei bekräftigte Kickl die Skepsis der türkis-blauen Bundesregierung gegenüber dem geplanten UNO-Migrationspakt.

Diakonie: Kurz operiert „mit Mythen und Unterstellungen“

Wien - Die evangelische Hilfsorganisation Diakonie hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vorgeworfen, in der Debatte um Seenotrettung „mit Mythen und Unterstellungen“ zu operieren. Dies sei „eines Bundeskanzlers und amtierenden EU-Ratsvorsitzenden nicht würdig“, schrieb Diakonie-Direktorin Katharina Moser am Montag in einer Aussendung. Kurz hatte den NGOs in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ vorgeworfen, die EU-Flüchtlingspolitik zu konterkarieren. „Und das nicht nur mit dem Ziel, Leben zu retten, sondern gemeinsam mit den Schleppern Menschen nach Mitteleuropa zu bringen.“ Kurz erntete am Wochenende Kritik von Opposition, Rotem Kreuz und der Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ dafür.

Rechtspopulist Wilders will mit Ungarns Orban zusammenarbeiten

Budapest - Der Rechtspopulist Geert Wilders, Chef der niederländischen Partei für die Freiheit (PVV), wünscht sich ein EU-Bündnis mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. „Für die PVV wäre es fantastisch, mit (dem italienischen Rechtspopulisten und Innenminister Matteo) Salvini und Orban zusammenzuarbeiten“, sagte Wilders in einem Interview mit der Zeitung „Magyar Idök“ am Montag.

Kneissl beklagt häufige Abwesenheit von EU-Ministern bei Treffen

Wien/EU-weit - Angesichts der gegenwärtigen Probleme in Europa hat Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) die Abwesenheit von EU-Außenministern bei internationalen Treffen beklagt. Besonders die Vertreter der großen EU-Länder seien oftmals nicht zugegen. „Wir wollen etwas ändern und Lösungen finden, aber andere kommen nicht, weil sie Entscheidungen ohne Absprachen treffen“, sagte sie am Sonntag während einer Diskussionsveranstaltung im Wiener Burgtheater.