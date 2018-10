US-Börsen starten mit tieferen Notierungen

New York (APA) - Die US-Börsen haben den Handel am Montag mit tieferen Notierungen begonnen. Gegen 15.55 Uhr fiel der Dow Jones Industrial Index um 24,52 Einheiten oder 0,10 Prozent auf 25.315,47 Zähler. Der S&P-500 Index verlor 8,61 Punkte oder 0,31 Prozent auf 2.758,52 Zähler. Auch der Nasdaq Composite Index gab 54,29 Punkte oder 0,72 Prozent auf 7.442,60 Einheiten ab.

Ein Reihe an Belastungsfaktoren drückte zum Start der neuen Woche auf die Aktienkurse. Der Handelsstreit zwischen den USA und China schwelt weiter und sorgt für Unsicherheit, ebenso wie die Sorgen um die umstrittenen Haushaltspläne der Italiener.

Neu hinzu kamen am Wochenende verschärfte Sorgen um einen ungeordneten Brexit, nachdem es am Sonntag zu keiner Einigung zwischen Großbritannien und der EU gekommen war und nun bis Mittwoch Stillstand in den Verhandlungen herrscht. Darüber hinaus verlängern die wachsenden Spannungen zwischen den USA und Saudi-Arabien wegen eines verschwundenen Journalisten die Liste der Unsicherheitsfaktoren.

Datenseitig standen Zahlen aus dem Einzelhandel auf der Agenda. In dem Sektor sind die Umsätze im September um 0,1 Prozent zum Vormonat und damit weniger als erwartet gestiegen. Volkswirte hatten mit einem Zuwachs um 0,6 Prozent gerechnet. Dagegen hat sich die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York im Oktober stärker als erwartet aufgehellt. Der Empire-State-Index stieg von 19,0 Punkten im Vormonat auf 21,1 Zähler.

Die Berichtssaison setzt sich heute mit den Drittquartalszahlen von Bank of America fort. Die Bank hat von der US-Steuerreform, steigenden Zinsen und der guten US-Konjunktur profitiert. Unterm Strich kletterte der Gewinn auf 7,2 Mrd. Dollar. Die Aktien gaben dennoch 1,48 Prozent ab.

Daneben sorgten Nachrichten vom US-Einzelhändler Sears für Aufsehen. Das traditionsreiche, aber hoch verschuldete Kaufhaus stellte nach jahrelangen erfolglosen Umbaumaßnahmen einen Insolvenzantrag beim zuständigen Gericht in New York. Die Titel rutschten um satte 12,5 Prozent ab.

Im Dow Jones stiegen Walt Disney um 1,19 Prozent. Die Nachricht, dass die EU-Kommission ihre Prüffrist für die geplante Übernahme von großen Teilen des Medienkonzerns 21st Century Fox durch den Unterhaltungsriesen bis zum 6. November verlängert hat, sorgte nicht für merkliche Belastung. Die Fox-Titel erhöhten sich um 0,37 Prozent.

Eine Fusion planen zudem die beiden US-Rüstungskonzerne L3 Technologies und Harris Corporation. Beide Unternehmen zusammen kommen auf einen Marktwert von rund 33,5 Mrd. Dollar, womit einer der größten Branchenkonzerne entstünde. Die Verwaltungsräte hätten dem Deal bereits zugestimmt, hieß es. Die L3-Aktionäre sollen je Aktie 1,3 Harris-Papiere bekommen. Am fusionierten Unternehmen würden damit die Harris-Aktionäre 54 Prozent halten. Die Papiere von L3 gewannen 9,27 Prozent, Harris Corporation zogen um 8,47 Prozent an.

