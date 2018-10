Paket für Mensch und Material: Salzburg AG legte Plan für Obus vor

Salzburg (APA) - Der Vorstand der Salzburg AG hat nun ein Maßnahmenpaket für eine Verbesserung der Situation bei der Obus-Flotte in der Landeshauptstadt vorgelegt. Der Aufsichtsrat des Unternehmens unter Federführung von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hatte nach einem medialen Aufschrei vor zwei Wochen erste Ergebnisse bis Anfang dieser Woche gefordert.

Der von der Salzburg AG betriebene Obus bildet das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs in der Stadt. Das Unternehmen setzte zuletzt sogar Museumsbusse ein, um den Fahrbetrieb aufrecht zu erhalten. Es befanden sich mehr Fahrzeuge als geplant in Revision. Lenker berichteten auch von Überlastung, hohem Druck und fehlender Wertschätzung vonseiten des Arbeitgebers.

„Unser Ziel ist, es bis Mitte Dezember 2018 wieder 100 Obusse einsatzbereit zu haben“, teilte Leonhard Schitter, Vorstandssprecher der Salzburg AG und seit wenigen Tagen auch intern für den Verkehr verantwortlich, am Montag per Aussendung mit. Dafür wurden die Reparaturkapazitäten in den hauseigenen Werkstätten gebündelt und Partnerwerkstätten an Bord geholt. „Wir konnten damit die Kapazitäten für Reparaturarbeiten um ein Vielfaches erhöhen.“ Damit sollte in wenigen Wochen auch wieder eine ausreichende Zahl an Reservebussen zur Verfügung stehen. Derzeit würden zu Spitzenzeiten 93 Fahrzeuge auf den Linien eingesetzt.

Um Engpässen entgegenzuwirken will die Salzburg AG im kommenden Jahr 15 statt elf zusätzliche Gelenks-Obusse anschaffen. Für den Zeitraum zwischen 2021 und 2027 sollen es dann weiterer 35 Obusse sein. Zugleich sollen die bestehenden Planstellen im Fahrbetrieb auf bis zu 280 aufgestockt werden - um 30 Lenker mehr als derzeit zur Verfügung stehen. Außerdem sollen die Arbeitsbedingungen für die Chauffeure verbessert werden. Schitter machte am Montag aber auch deutlich, dass es zu den Sofortmaßnahmen eine Neukonzeption des Öffentlichen Verkehrs im Salzburger Zentralraum brauche. Und dies sei eine Aufgabe der Politik.

