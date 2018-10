„Zur Zeit“ 2 - Zeitschrift distanziert sich von kritisiertem Artikel

Wien (APA) - Das Magazin „Zur Zeit“ hat sich am Montagnachmittag von dem viel kritisierten zweiseitigen Artikel distanziert. Der Text sei „aus Versehen“ ins Blatt gerutscht, so die via Aussendung verbreitete Erklärung der rechten Zeitschrift.

„Das Wochenmagazin Zur Zeit distanziert sich vollinhaltlich in dem in der Ausgabe 40/2018 erschienen Text ‚Mehr Recht, Ruhe und Ordnung im Land! - Was wünscht sich Otto Normalverbraucher?‘“, heißt es in der Aussendung des geschäftsführenden Redakteurs Bernhard Tomaschitz.

„Dieser Text eines freien Mitarbeiters, der ursprünglich als Brutal-Satire gedacht war und in keinster Weise der Blattlinie entspricht, rutschte aus Versehen bei einem allzu hektischen Umbruch ungeprüft ins Blatt.“ Die Redaktion bedauere dies „und trennt sich umgehend von dem betreffenden freien Mitarbeiter, der nur sporadisch tätig war“.

