Bayern-Wahl - SPD will auf Vorstandsklausur über Neuausrichtung reden

Berlin (APA/AFP) - Die SPD will auf einer Vorstandsklausur am 4. und 5. November über die Ergebnisse der Landtagswahlen in Bayern und bis dahin auch Hessen sowie eine Neuausrichtung der Partei beraten. Das kündigte Generalsekretär Lars Klingbeil nach einer Sitzung des Parteivorstands am Montag in Berlin an. Diese Debatte werde dann „sicherlich auch zu Konsequenzen führen“, sagte Klingbeil weiter.

„Wir werden uns sorgfältig anschauen, was die Gründe für das schlechte Abschneiden der SPD sind“, sagte der Generalsekretär mit Blick auf den Absturz der Partei in Bayern, wo die Sozialdemokraten am Sonntag nur noch 9,7 Prozent der Stimmen erhalten haben. Er hob zugleich hervor, die Ausgangssituation für die Landtagswahl in knapp zwei Wochen in Hessen sei eine völlig andere. Hier gebe es die Chance für die SPD, mit Thorsten Schäfer-Gümbel den nächsten Ministerpräsidenten zu stellen.

Zur Bayern-Wahl sagte Klingbeil, dass es „natürlich auch die Performance der Großen Koalition ist, die alles andere als Rückenwind für die Wahlkämpfer war“. Zu Forderungen aus den eigenen Reihen nach einem Ausstieg aus der „GroKo“ äußerte sich Klingbeil zurückhaltend.

Er glaube, „dass weder der Gang in die Opposition noch das krampfhafte Festhalten an einer Koalition“ das allein Richtige sei, sagte er. Auf jeden Fall seien jedoch die Verluste der SPD, aber auch der CSU „ein Signal an die Große Koalition, das gestern von Bayern ausgegangen ist“.