Theater in den Bundesländern gründen „Intendant*innengruppe“

Wien (APA) - Die Intendanten der Theater in den Bundesländern wollen künftig stärker zusammenarbeiten. Dazu wurde in Salzburg die „Österreichische Intendant*innengruppe“ gegründet, wie am Montag in einer Aussendung mitgeteilt wurde. Ziel sei, „den Gedankenaustausch und die Vernetzung der künstlerischen LeiterInnen und ihrer Institutionen auszubauen und zu verstärken“.

Gründungsmitglieder sind Stephanie Gräve (Vorarlberger Landestheater), Iris Laufenberg (Schauspielhaus Graz), Marie Rötzer (Landestheater Niederösterreich), Nora Schmid (Oper Graz), Carl Philip von Maldeghem (Salzburger Landestheater), Johannes Reitmeier (Tiroler Landestheater), Hermann Schneider (Landestheater Linz) und Florian Scholz (Stadttheater Klagenfurt). Rötzer hat für zwei Jahre den Vorsitz der Gruppe übernommen, von Maldeghem wurde zum Geschäftsführer bestellt. Man wolle ein regelmäßig tagendes Netzwerk etablieren, das sich auch mit den Wiener Kollegen sowie dem österreichischen Theatererhalterverband austauscht.

Musik und das Theater können „den gesellschaftlichen Dialog wesentlich mitbestimmen“, heißt es in dem Statement. Die Häuser würden zur „zur ästhetischen und kulturellen Bildung“ beitragen und auch Österreichs Ruf als Kulturnation prägen. „Mit unserer Arbeit möchten wir den weltoffenen Diskurs in den Bundesländern im Geiste der Toleranz mitgestalten. Uns liegt es am Herzen, die Gemeinsamkeiten der Institutionen stärker zu betonen und vernetzt zu agieren.“