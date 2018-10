Brexit - May hält Einigung auf Abkommen weiter für möglich

London (APA/AFP) - Die britische Premierministerin Theresa May hält eine Einigung mit der EU auf ein Brexit-Abkommen immer noch für möglich. Sie glaube weiter, dass ein Abkommen „erreichbar“ sei, sagte die konservative Regierungschefin am Montag vor dem Parlament in London. Den Verhandlungsführern der EU und Großbritanniens war es am Sonntag anders als erhofft nicht gelungen, einen Durchbruch zu erzielen.