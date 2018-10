Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis höher

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Montag im späten europäischen Handel höher gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 71,61 Dollar und damit um 0,38 Prozent mehr als am Freitag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 80,74 Dollar gehandelt, er lag 0,39 Prozent im Plus.

Nach den Verlusten der Vorwoche geht es am Ölmarkt wieder nach oben. „Hinter dem jüngsten Preisanstieg stehen die Spannungen zwischen den USA und Saudi-Arabien wegen des bisher ungeklärten Verschwindens eines regimekritischen Journalisten vor knapp zwei Wochen im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul“, erläutern die Analysten der Commerzbank. Am Wochenende habe US-Präsident Trump Saudi-Arabien mit schweren Konsequenzen gedroht, solle das Land dafür verantwortlich sein. Saudi-Arabien habe Gegenmaßnahmen angedroht und dies sorge für neue Unsicherheit am Ölmarkt.

Der Goldpreis lag am Nachmittag in London bei 1.228,76 Dollar und damit deutlich fester gegenüber dem Schlusskurs von 1.219,23 vom Freitag. „Hierbei spielt wohl auch das vorübergehende Aussetzen der Brexit-Verhandlungen eine Rolle“, kommentieren die Commerzbank-Analysten. Die britische Premierministerin Theresa May sagte nun am Nachmittag, eine Einigung mit der EU auf ein Abkommen sei immer noch möglich. Den Verhandlungsführern der EU und Großbritanniens war es am Sonntag anders als erhofft nicht gelungen, einen Durchbruch zu erzielen.

Kurse ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 80,74 80,43 +0,39 WTI 71,61 71,34 +0,38 OPEC-Daily 79,36 80,14 -0,97 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.228,76 1.219,23 +0,78 Silber 14,74 14,62 +0,82 Platin 845,31 838,76 +0,78 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 140,85 139,35 +1,08 Kakao 2.122,00 2.160,00 -1,76 Zucker 369,80 363,50 +1,73 Mais 173,50 174,25 -0,43 Sojabohnen 903,75 894,50 +1,03 Weizen 209,25 209,00 +0,12 ~