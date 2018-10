Brexit - May: Derzeitiger Streit mit EU darf nicht zu Chaos führen

London (APA/Reuters/AFP) - Der derzeitige Streit um das Abkommen über den Ausstieg aus der EU soll der britischen Premierministerin Theresa May zufolge nicht zu einem chaotischen Brexit führen. „Wir können nicht zulassen, dass diese Meinungsverschiedenheit die Aussicht auf ein gutes Abkommen zerstört und uns nur noch der Ausstieg ohne Deal bleibt“, sagte May am Montag vor dem britischen Parlament.

May hält eine Einigung mit der EU immer noch für möglich. Sie glaube weiter, dass ein Abkommen „erreichbar“ sei, sagte sie. Zudem glaube sie weiter daran, „dass ein ausgehandeltes Abkommen das beste Ergebnis für das Vereinigte Königreich und die EU ist“, erklärte sie vor den Abgeordneten des Unterhauses.

Den Verhandlungsführern der EU und Großbritanniens war es am Sonntag anders als erhofft nicht gelungen, einen Durchbruch zu erzielen. Hauptproblem ist laut EU-Chefunterhändler Michel Barnier weiter die Frage der künftigen Grenze zwischen Nordirland und Irland. Großbritannien will die EU in weniger als sechs Monaten verlassen.