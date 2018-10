Budapester Börse schließt befestigt

Budapest (APA) - Die Budapester Börse hat am Montag befestigt geschlossen. Der ungarische Leitindex BUX ging um 0,59 Prozent höher auf 36.564,15 Punkten aus dem Handel. Das Handelsvolumen belief sich auf 10,6 (zuletzt: 9,1) Mrd. Forint.

Im Anschluss an eine negative Vorwoche ging es für den ungarischen Aktienmarkt zum Start in die neue Handelswoche in den Plusbereich. An den internationalen Leitbörsen gab es am Berichtstag hingegen eine gemischte Tendenz zu sehen. International stehen weiter die Problemfelder Brexit-Verhandlungen, Budgetplanung in Italien, Handelsstreit zwischen China und den USA und die steigenden US-Zinsen im Fokus.

Die auffälligste Kursbewegung unter den ungarischen Schwergewichten absolvierte die OTP Bank. Der Titel des Finanzhauses verbuchten ein Plus von 1,3 Prozent. Dahinter verteuerten sich Gedeon Richter um 1,15 Prozent. Ein kleines Plus von 0,13 Prozent konnten die MOL-Anteilsscheine aufweisen. MTelekom schwächten sich hingegen um 0,25 Prozent ab.

Die wichtigsten ungarischen Aktien schlossen wie folgt:

~

aktuell zuletzt MTelekom 393 394 MOL 2.970 2.966 OTP Bank 10.040 9.910 Gedeon Richter 5.260 5.200 ~

~ ISIN XC0009655090 ~ APA441 2018-10-15/17:17