Nach Maurer-Urteil - Bereits 25.000 Euro für Crowdfunding-Initiative

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA412 vom 15.10.2018 ist der letzte Satz des zweiten Absatzes wie folgend zu verändern: „Insgesamt wird ein Ziel von 100.000 Euro angestrebt, damit soll der Ausbau der rechtlichen Beratung bei Hass im Netz und ein Fonds zur Finanzierung weiterer Klagen von Betroffenen unterstützt werden, hieß es“. (Damit wird klar gestellt, dass das Gesamtziel 100.000 Euro beträgt) --------------------------------------------------------------------- ~ Wien (APA) - Innerhalb weniger Stunden sind bereits mehr als 25.000 Euro für einen „Rechtshilfefonds gegen Hass im Netz“ gespendet worden. Das Crowdfunding war von Sigrid Maurer und dem Verein ZARA ins Leben worden. Mit dem Geld will man „Klagen finanzieren und Präzedenzfälle schaffen“, sagte die ehemalige Grünen-Abgeordnete Maurer am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien.

Das Crowdfunding erfolgt über die Plattform respekt.net. Das Ziel sind zunächst 50.000 Euro, mit denen im „worst case“ eine etwaige Geldstrafe, Entschädigung und Verfahrenskosten, die gegen Maurer anfallen, abgedeckt würden. Insgesamt wird ein Ziel von 100.000 Euro angestrebt, damit soll der Ausbau der rechtlichen Beratung bei Hass im Netz und ein Fonds zur Finanzierung weiterer Klagen von Betroffenen unterstützt werden, hieß es.

(S E R V I C E - Crowdfunding gegen Hass im Netz: www.respekt.net/rechtshilfefonds_sigimaurer)